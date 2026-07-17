Il prestigioso Premio Internazionale per la Sceneggiatura Mattador ha svelato i nomi dei suoi giovani vincitori, celebrando la diciassettesima edizione con una cerimonia tenutasi al suggestivo Teatro La Fenice di Venezia. Questo importante riconoscimento è dedicato a soggetti e sceneggiature che si distinguono per la capacità di raccontare storie coinvolgenti, animate da uno spirito libero e innovativo. Il premio è intitolato alla memoria di Matteo Caenazzo, un giovane e promettente talento triestino prematuramente scomparso, la cui poetica continua a ispirare l'iniziativa.

I talenti premiati nelle diverse categorie

Nella categoria più ambita, quella della Migliore Sceneggiatura per lungometraggio, il premio è stato assegnato a Sim Levi Tezel, ventisette anni, proveniente da Istanbul. Un'importante menzione speciale è stata inoltre conferita a ‘Santissimi’, opera di Giacomo Collesei, venticinque anni, originario di Este, in provincia di Padova, a testimonianza dell'eccellenza emersa tra i partecipanti. La Borsa di Formazione per il Miglior Soggetto ha visto trionfare più autori: ‘Le portatrici’ è il progetto di Giovanna De Luca (ventinove anni, Mercato San Severino) ed Erica Benvenuti (ventinove anni, Foggia). Riconoscimenti sono andati anche a ‘La Colonna’ di Andrea Cantafio (ventinove anni, Soveria Mannelli) e a ‘Madda’ di Andrea Maddalena Bernardi (ventisette anni, Como), evidenziando la ricchezza di idee e la profondità narrativa.

Riconoscimenti per serie TV, storie visive e cortometraggi

Il settore delle produzioni televisive è stato valorizzato con la Borsa di Formazione Series per il Miglior Progetto di serie TV. Questo prestigioso riconoscimento è stato attribuito al progetto ‘Superpensionati’, frutto della collaborazione tra Elisa Gattuso (ventisette anni, Roma), Matteo Fasan (ventidue anni, San Vito al Tagliamento) e Mariam Ugolini (ventitré anni, Senigallia). Un ulteriore premio in questa categoria è stato conferito a ‘Altitudine 1079’ di Chiara Marta Federica Sofia Cappiello, ventinove anni, di Como, a conferma della vitalità del genere. Per la Migliore Storia raccontata per immagini, la Borsa di Formazione Dolly è stata assegnata a ‘I Sobros’ di Sara Elizabeth Dui, ventisei anni, di Bologna, un riconoscimento che sottolinea l'importanza della narrazione visiva.

Infine, il Premio Cortos86 per la Miglior Sceneggiatura per cortometraggio è stato conquistato da ‘In questo freddo’ di Jacopo Milani, trenta anni, di Roma, evidenziando il talento anche nel formato breve.

L'impegno della giuria e la visione del Premio Mattador

Il presidente della giuria, il rinomato Andrea De Sica, ha condiviso la sua impressione sull'esperienza, definendola “umanamente gratificante”. Ha inoltre voluto sottolineare l'estrema cura e dedizione con cui la giuria ha valutato i numerosi lavori presentati, riconoscendo il grande pregio delle opere nonostante la giovane età degli autori. La giuria era composta da figure di spicco del settore, tra cui Habib Mestiri, Giuditta Tarantelli, Gianfilippo Pedote e Claudia De Angelis.

Il Premio Mattador, attraverso queste iniziative, ribadisce la sua missione fondamentale: valorizzare e sostenere i giovani talenti nel campo della sceneggiatura, incentivando la creatività, l'originalità e la capacità di proporre storie innovative che possano arricchire il panorama cinematografico e televisivo.