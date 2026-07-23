Sono stati selezionati gli otto diari finalisti della 42ª edizione del Premio Pieve Saverio Tutino, che si terrà dal 17 al 20 settembre a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo. L'edizione di quest'anno è interamente dedicata al centenario della Repubblica, con il tema centrale 'La Repubblica nelle memorie (1946-2026)'. Le opere in concorso ripercorrono oltre un secolo di storia italiana, dalla Prima guerra mondiale fino alle contemporanee esperienze di migrazione e identità.

Il Premio Città del diario è stato conferito a Lella Costa, un riconoscimento al suo significativo lavoro dedicato alla memoria.

La premiazione avverrà durante la cerimonia di proclamazione del vincitore del Premio Tutino, in programma il 20 settembre. Tra gli otto finalisti, le cui storie personali si intrecciano con momenti cruciali della storia italiana e internazionale, spiccano figure come Placido Priscimone, un siciliano ex soldato della Prima guerra mondiale, che descrive una Sicilia afflitta dal brigantaggio, le sue esperienze al fronte, la ritirata di Caporetto e un arresto per amore contrastato. Accanto a lui, Nicolò Augelli, lombardo, narra un percorso di riscatto personale, dove la scrittura terapeutica diventa una via di fuga e ricostruzione in una comunità, dopo un periodo di abuso di sostanze.

Le voci dei finalisti e i temi narrati

Le testimonianze dalle trincee delle Guerre mondiali giungono attraverso le migliaia di foglietti di Mario Barbieri, veneto, che compone un significativo squarcio sulla storia d'Italia. Dagli anni della Seconda guerra mondiale emergono i racconti di Angela Coletta, staffetta nella Resistenza lombarda, e di Olga Ajello. Quest'ultima, sola con due figli piccoli ad Addis Abeba dopo la prigionia del marito, affronta un complesso viaggio verso Pola, attraversando i campi di concentramento inglesi, per poi imbarcarsi sulla nave Saturnia, simbolo del rimpatrio dei civili italiani.

Completano il quadro delle storie in concorso i resoconti di altri tre autori. Fernanda Capece Minutolo, erede di una nobile famiglia napoletana, racconta il suo determinato tentativo di portare di nascosto la bandiera sabauda all'ex sovrano Umberto II in Portogallo.

Patrizia D'Alterio, cooperante internazionale di origini bolognesi, intreccia la storia della sua famiglia con quella della Colombia, paese in cui è nata e ha vissuto. Infine, Nedal Cini Al Zyod, italiano di origini giordane e proveniente da una famiglia palestinese profuga, condivide il proprio intimo percorso di accettazione personale.

Il Premio e il programma della 42ª edizione

Il Premio Pieve Saverio Tutino è un'iniziativa promossa dall’Archivio dei diari di Pieve Santo Stefano. Questa edizione, incentrata sull’Ottantesimo anniversario della Repubblica, prevede un ricco programma di oltre venti incontri gratuiti, disponibili anche in streaming. La manifestazione vedrà la partecipazione di numerosi scrittori, storici e giornalisti, affiancando figure di spicco come Camillo Brezzi, presidente del Comitato scientifico dell’Archivio, e la direttrice Natalia Cangi.

Gli appuntamenti includeranno dialoghi con gli autori dei testi in concorso, mostre, spettacoli e concerti.

I diari, le autobiografie e le memorie finaliste coprono un ampio arco temporale, dal XIX secolo ai giorni nostri, offrendo una polifonia di voci e storie che contribuiscono a restituire profondità al presente. Il programma dettagliato della 42ª edizione sarà reso disponibile online nel mese di agosto.