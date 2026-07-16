La prima fase del Premio Internazionale Franco Solinas 2026 si è conclusa con l'annuncio degli 11 progetti di sceneggiatura finalisti. Il concorso, dedicato a sceneggiatori professionisti ed emergenti con comprovata padronanza delle tecniche di scrittura per lungometraggi destinati sia al cinema sia alle piattaforme multimediali, ha visto una notevole partecipazione.

Una giuria composta da 38 membri ha esaminato un totale di 597 storie inviate in forma anonima, selezionando gli 11 progetti che ora si contenderanno i prestigiosi riconoscimenti. Oltre ai finalisti, sono stati individuati altri quattro progetti che hanno ricevuto una menzione speciale, pur non accedendo alle fasi successive della competizione.

I progetti finalisti del Premio Solinas 2026

I lavori che concorrono per il Premio Franco Solinas Miglior Soggetto, accompagnato da un premio di 2.000 euro, sono:

Antartide (In Antartide) di Dario Ascolese;

(In Antartide) di Dario Ascolese; First Person (First Person View) di Mattia Epifani;

(First Person View) di Mattia Epifani; Fiskemann (Un anno con l'uomo pesce) di Gianmaria Lupo Cerutti, Sofia Corbascio, Tommaso Diaceri;

(Un anno con l'uomo pesce) di Gianmaria Lupo Cerutti, Sofia Corbascio, Tommaso Diaceri; Gardevoir (Gardevoir Shiny) di Gemma Pistis;

(Gardevoir Shiny) di Gemma Pistis; L’estate di Lia (L’estate in cui sono diventata grande) di Chiara Collinoli e Michela Panichi;

(L’estate in cui sono diventata grande) di Chiara Collinoli e Michela Panichi; La cerimonia (Alam Danai – Stranieri nella notte) di Antonia Gaeta e Ardalan Nabavinejad;

(Alam Danai – Stranieri nella notte) di Antonia Gaeta e Ardalan Nabavinejad; La condizione umana (La mia vita violenta) di Iacopo Zanon;

(La mia vita violenta) di Iacopo Zanon; La seconda pelle (Il reduce) di Giuseppe Brigante, Emanuele Mochi e Hleb Papou;

(Il reduce) di Giuseppe Brigante, Emanuele Mochi e Hleb Papou; Libera (Safari) di India Santella e Andrea Trabucchi;

(Safari) di India Santella e Andrea Trabucchi; Miss Sarajevo (Još malo) di Carlo Sorrentino, Giacomo Juan Tatò e Francesco Taverna;

(Još malo) di Carlo Sorrentino, Giacomo Juan Tatò e Francesco Taverna; Weekend worriors (Sarajevo safari club) di Berenice Simona Vignoli.

Le prossime tappe e i riconoscimenti

Gli autori dei progetti finalisti avranno ora tre mesi a disposizione per sviluppare le proprie sceneggiature.

Successivamente, parteciperanno al Lab di Alta Formazione che si terrà a La Maddalena, in Sardegna, un'opportunità cruciale per affinare i loro lavori.

Una seconda giuria avrà il compito di assegnare il Premio Franco Solinas Miglior Sceneggiatura, del valore di 8.000 euro, e la Borsa di Studio Claudia Sbarigia, un riconoscimento di 1.000 euro specificamente dedicato a premiare il talento femminile nel campo della sceneggiatura. La cerimonia di premiazione finale si svolgerà a La Maddalena tra il 23 e il 27 settembre.

Progetti segnalati e l'eredità del Premio

I quattro progetti che hanno ricevuto una menzione speciale, ma che non accederanno alle fasi successive del concorso, sono:

Cartapesta (Papier mâché) di Federico Politi, Leonardo Gaspa, Davide Novello e Leonardo Malaguti;

(Papier mâché) di Federico Politi, Leonardo Gaspa, Davide Novello e Leonardo Malaguti; Jóia (Il ritorno) di Maja Costa;

(Il ritorno) di Maja Costa; Malabar Coast (Due fratelli del Kerala) di Kamil Dąbrowski e Magda Tereszczuk;

(Due fratelli del Kerala) di Kamil Dąbrowski e Magda Tereszczuk; Opera D’altri (Piero Manzoni pirla) di Dario Ascolese.

Nel corso dei suoi 41 anni di attività, il Premio Solinas ha dimostrato un impatto significativo nel panorama audiovisivo italiano, favorendo la realizzazione di ben 187 prodotti: 164 film, 13 cortometraggi, 3 web series, 6 piloti per serie TV e una serie TV completa.