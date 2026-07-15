La quinta edizione del Premio Giuseppe Zilli per il Giornalismo si appresta a vivere i suoi momenti culminanti a Fano Adriano, in provincia di Teramo, dal 17 al 19 luglio 2026. L'evento ha già annunciato i suoi vincitori, celebrando l'eccellenza e l'impegno nel panorama giornalistico italiano. La cerimonia conclusiva è fissata per sabato 18 luglio, alle ore 19, presso lo storico Eremo dell’Annunziata, un appuntamento che promette di valorizzare il giornalismo improntato al rigore deontologico, alla qualità dell’informazione e all’impegno civile.

La serata di gala sarà condotta con brio da Roberta Lanfranchi, arricchita dall'accompagnamento musicale del talentuoso Arturo Valiante. L'iniziativa è promossa dall’Associazione Premio Giuseppe Zilli ETS, con il prezioso sostegno del Comune di Fano Adriano e dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, confermando il suo ruolo centrale nella promozione di un'informazione consapevole e responsabile.

I Premiati dell'Edizione 2026

La giuria, presieduta da Lucio Caracciolo, direttore di Limes, ha decretato i seguenti vincitori per l'edizione 2026, riconoscendo il loro contributo distintivo nei rispettivi ambiti:

Per il giornalismo cartaceo : Lina Palmerini

: Lina Palmerini Per il giornalismo televisivo : Vincenzo Morgante

: Vincenzo Morgante Per il giornalismo web : Liala Antonino

: Liala Antonino Per il giornalismo radiofonico: Sonia Filippazzi

Il prestigioso Premio alla carriera è stato assegnato allo storico Franco Cardini, figura di spicco nel panorama culturale italiano.

Non sono mancati i riconoscimenti speciali, attribuiti all’Università degli Studi di Teramo per il suo impegno e, con un toccante premio alla memoria, a Sandro Galantini, già direttore del Premio, scomparso nel maggio scorso, la cui eredità continua a ispirare l'iniziativa.

Il Programma Dettagliato della Manifestazione

La tre giorni del Premio Giuseppe Zilli offre un calendario ricco di eventi e momenti di riflessione. Tra le iniziative in programma spiccano incontri dedicati all'analisi del rapporto tra ambiente, cultura e informazione, temi cruciali per la comprensione delle sfide contemporanee. Sarà inoltre proposta una riflessione approfondita sul nuovo codice deontologico dei giornalisti, valida come corso di formazione professionale, sottolineando l'importanza dell'aggiornamento e dell'etica nella professione.

Il pubblico potrà assistere alla proiezione del film “Parola di Tommaso” e partecipare a un evento filatelico unico: un annullo filatelico speciale temporaneo, realizzato in collaborazione con Poste Italiane. La manifestazione si concluderà domenica 19 luglio con un significativo incontro sul Medio Oriente e la presentazione del volume “Israele e Palestina in 10 mappe”, opera della cartografa di Limes Laura Canali, anch'essa componente della giuria.

L'Essenza e gli Obiettivi del Premio Zilli

L'iniziativa, concepita per promuovere l'etica professionale e l'impegno civile nel giornalismo, si avvale di una giuria di alto profilo, che include, oltre al presidente Lucio Caracciolo, anche Stefano Stimamiglio, Marina Marinucci, Stefano Pallotta, Mario Morcellini, Laura Canali e Germana D’Orazio.

Il Premio si propone di valorizzare l'onestà intellettuale, aspetto fondamentale in un'epoca caratterizzata non solo da conflitti militari, ma anche da una pervasiva "guerra delle informazioni".

Il Premio Giuseppe Zilli trae la sua ispirazione dalla figura di don Giuseppe Zilli, un vero pioniere di un giornalismo che ha saputo interpretare e accompagnare le profonde trasformazioni sociali e culturali della Chiesa. La sua visione di un'informazione inclusiva e rispettosa della dignità umana continua a essere il faro di questo riconoscimento. La manifestazione si conferma un appuntamento di spicco nel panorama del giornalismo italiano, fungendo da vetrina per la cultura e da stimolo per una riflessione collettiva sulla professione.