La giuria del Premiolino, riunitasi alla Bicocca degli Arcimboldi di Milano, ha designato i vincitori della 66ª edizione del più antico e prestigioso premio del giornalismo italiano. Tra i premiati figurano Anna Foa, giornalista de La Stampa, e Viviana Mazza del Corriere della Sera. Insieme a loro sono stati selezionati anche Gabriella Colarusso de la Repubblica, Stefano Feltri di ‘Revolution’ su Rai Radio 3, Floriana Bulfon, giornalista freelance che collabora con varie testate e con la Rai, e Sacha Biazzo di ‘Report’ su Rai 3.

Sostenuto da Pirelli, il Premiolino rappresenta uno dei principali riconoscimenti dedicati all’informazione nel nostro Paese.

Il premio celebra ogni anno personalità che si distinguono per rigore professionale, qualità della scrittura, indipendenza, capacità di interpretare la complessità del presente e impegno civile. La cerimonia di premiazione è prevista per lunedì 5 ottobre 2026 al Piccolo Teatro Grassi di Milano. I vincitori riceveranno, oltre al riconoscimento in denaro, la storica pergamena ideata da Riccardo Manzi, divenuta negli anni uno dei simboli distintivi del Premio, rafforzandone la tradizione e il valore.

Premio Pirelli per la Scuola e la composizione della giuria

La giuria ha inoltre assegnato il Premio Pirelli per la Scuola 2026 a Rai Scuola, rappresentata da Fabrizio Zappi, direttore della Direzione Cultura ed Educational Rai, e Lorenzo Ottolenghi, responsabile dell’unità Educational della Direzione Cultura ed Educational Rai.

Presieduta da Chiara Beria di Argentine, la giuria del Premiolino è composta da giornalisti già vincitori del Premio e successivamente nominati a vita. Fanno parte di questo illustre collegio: Benedetta Tobagi (vicepresidente), Giulio Anselmi, Piero Colaprico, Francesco Costa, Ferruccio de Bortoli, Mattia Feltri, Milena Gabanelli, Enrico Mentana, Donata Righetti, Gian Antonio Stella, Carlo Verdelli e Silvia Sciorilli Borrelli. Antonio Calabrò fa parte della giuria per Pirelli e in particolare per il Premio Pirelli per la Scuola, sottolineando il suo ruolo specifico.