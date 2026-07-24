Il Museo Civico "Giovanni Marongiu" di Cabras ospita la mostra internazionale "Tyrrehenòs e Sardò, principi Etruschi e guerrieri nuragici: storia di due popoli e del mare che li unisce". Un progetto di ampio respiro, l'esposizione invita a esplorare le profonde connessioni tra la civiltà etrusca e quella nuragica, rivelando un legame storico e culturale spesso sottovalutato. Promossa dalla Fondazione Mont’e Prama con il Museo Archeologico Nazionale di Firenze e il Comune di Cabras, la mostra è curata da Daniele Maras, Paolo Giulierini, Raimondo Zucca e Giorgio Murru, ed è visitabile fino al 9 novembre.

L'allestimento si estende su circa 1.500 metri quadrati, dove i reperti etruschi e sardi sono disposti su lati opposti dello spazio espositivo. Al centro, un punto di incontro simbolico è rappresentato da una statuetta ritrovata a Vulci che, pur di dimensioni ridotte, evoca le forme dei celebri Giganti di Mont'e Prama. Questa disposizione dialogica sottolinea il tema centrale: "Così lontani, così vicini", frase su una delle pareti che evidenzia come due mondi apparentemente distanti fossero intimamente connessi.

Il dialogo tra aristocrazie e reperti d'eccellenza

Il percorso espositivo, coordinato da Villagio Globale International, si concentra sul confronto tra le aristocrazie delle due culture durante il periodo Orientalizzante.

Vengono presentati reperti d’eccellenza da diversi musei italiani, con una significativa selezione dal Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Tra i pezzi di maggior rilievo figurano un rasoio rinvenuto a Laerru, simile ad esemplari di Tarquinia, Vetulonia e Populonia; un leone di gusto orientalizzante dal santuario di Nurdole (Orani); e una fibula a sanguisuga dal santuario di S’Arcu 'e is Forros (Villagrande Strisaili).

Nella visione della mostra, il mare che geograficamente separa Sardegna e Toscana è qui rappresentato come un corridoio centrale, simbolo di un elemento che ha storicamente unito, piuttosto che diviso, i popoli. Questa interconnessione è testimoniata da numerose importazioni reciproche: oggetti di produzione sarda furono importati in contesti funerari etruschi tra il X e il VII secolo a.C., mentre in Sardegna sono stati trovati numerosi materiali etruschi.

Le navicelle di bronzo sarde ritrovate in Etruria, tra cui quella più bella dalla Tomba del Duce di Vetulonia, testimoniano la frequente navigazione che congiungeva dimensioni culturali diverse.

Giganti di Mont'e Prama e la scultura antica

Un focus particolare è dedicato al dialogo tra la scultura monumentale sarda, illustrata dai Giganti di Mont’e Prama, e la tradizione plastica etrusca delle origini, con le statue di Casale Marittimo e Vetulonia. Questo confronto valorizza l’aspetto umano delle immagini del passato e la condivisione dei modi di vivere e sentire.

L’esposizione si sofferma inoltre su un momento storico cruciale: la battaglia del Mare Sardo del 535 a.C., tra i Greci di Focea e una flotta etrusca e cartaginese.

Questo evento stabilirà i nuovi equilibri nel Tirreno; i vincitori si spartiranno le aree di influenza e da quel momento la Sardegna diventerà progressivamente una colonia cartaginese. La mostra sottolinea come la Sardegna, isola ma mai isolata, sia stata storicamente protagonista di intensi scambi culturali, sociali e artistici nel contesto mediterraneo.

L’esposizione mostra una Sardegna isola ma mai isolata, sempre dentro una rete culturale mediterranea, protagonista. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 9 novembre.