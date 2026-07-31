Il Comune di Pordenone ha lanciato un importante bando pubblico, mettendo a disposizione una dotazione di 400 mila euro, per acquisire nuove e significative proposte culturali. L'iniziativa è volta a definire il programma di Pordenone Capitale italiana della cultura 2027, con l'obiettivo di arricchire e qualificare l'offerta cittadina attraverso progetti originali e innovativi.

L'avviso si rivolge specificamente a organizzazioni culturali senza scopo di lucro con sede in Italia. I settori di interesse sono ampi e includono teatro, musica, danza, arti visive, letteratura, cinema e linguaggi digitali.

È fondamentale che i progetti proposti siano realizzati a Pordenone nel corso del 2027 e che siano pienamente coerenti con il dossier di candidatura “Città che sorprende”, che ne costituisce il cuore programmatico.

Ogni progetto selezionato potrà beneficiare di un contributo che varierà tra 20 mila e 60 mila euro, coprendo fino all’80% delle spese ammissibili. Le candidature devono essere presentate entro il 20 settembre, data ultima per partecipare a questa opportunità.

L’assessore alla Cultura, Alberto Parigi, ha sottolineato l'importanza di questa fase: “Con questo bando entriamo in una fase decisiva per la costruzione del programma. Il cuore del progetto resta il dossier di candidatura, frutto di un lavoro congiunto con oltre cento soggetti del territorio.

Dopo un primo bando dedicato alle realtà locali, che ha sostenuto 42 progetti, oggi ci apriamo a una dimensione nazionale. Non puntiamo solo ad aumentare il numero degli appuntamenti, ma a costruire un programma capace di sorprendere, lasciare un segno e offrire ai cittadini e ai visitatori esperienze culturali autentiche”.

Criteri di selezione e impatto atteso

L’avviso pubblico definisce chiari criteri di valutazione. Saranno attentamente considerate la qualità artistica delle proposte, la loro capacità di coinvolgere pubblici ampi e diversificati, e l’impatto a livello nazionale che le iniziative potranno generare. Le proposte selezionate dovranno contribuire in modo sostanziale a qualificare e ampliare l’offerta culturale della città, allineandosi perfettamente con la visione e i contenuti strategici del dossier di candidatura “Città che sorprende”.

Sostegno regionale per Pordenone 2027

Parallelamente all'iniziativa comunale, la Regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato un proprio avviso a sostegno delle iniziative culturali connesse a Pordenone 2027. Questa opportunità è aperta a un’ampia platea di soggetti, tra cui enti pubblici, enti locali del Friuli Venezia Giulia, università e loro consorzi, soggetti privati (escluse le persone fisiche) e società cooperative. Il contributo regionale concedibile per ciascun progetto si attesta da un minimo di 10 mila a un massimo di 20 mila euro.

Le attività finanziate tramite questo avviso dovranno essere realizzate prevalentemente nell’ambito territoriale di competenza dell’Ente di Decentramento Regionale (EDR) di Pordenone.

Le iniziative potranno svolgersi in un arco temporale che va dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2027. Le domande di partecipazione potranno essere presentate a partire dalle ore 8:00 del 2 marzo 2026 e perentoriamente entro le ore 16:00 del 31 marzo 2026, offrendo un’ulteriore finestra per contribuire al programma di Pordenone Capitale italiana della cultura.