La Puglia Balloon Cup 2026, prima competizione internazionale di mongolfiere nel Sud Italia, si svolgerà a Gravina in Puglia dal 24 al 29 agosto. Per sei giorni, i migliori piloti italiani ed europei si sfideranno nei cieli della Murgia in prove di precisione e navigazione, sotto l'egida di FAI e Aero club d'Italia. Una giuria internazionale garantirà la regolarità.

L'iniziativa promuove lo sport aerostatico, consolidando la presenza della Puglia nei calendari internazionali e valorizzando Gravina in Puglia e l'Alta Murgia come luoghi ideali per attività aerostatiche, grazie a condizioni meteo favorevoli, ampi spazi e paesaggi suggestivi.

Le manifestazioni sportive sono riconosciute come importanti attrattori turistici. La Puglia Balloon Cup 2026 offre una prospettiva unica, ammirando dall'alto lo spettacolo del paesaggio dell'Alta Murgia e delle gravine.

Un evento sportivo riconosciuto e strategico

La Puglia Balloon Cup rientra nel programma "Puglia Regione europea dello sport 2026" ed è sostenuta nell'ambito dei Grandi eventi sportivi da Regione Puglia, AReT Pugliapromozione e #WeAreInPuglia. Promossa dal Consorzio Landing on South Italy – Mongolfiere al Sud Italia e organizzata dall'Aero club "Nido delle aquile" di Ceraso, con il patrocinio del Comune di Gravina in Puglia.

Il suo carattere ufficiale, conforme al regolamento internazionale e ai criteri FAI e Aero club d'Italia, la rende un appuntamento di rilievo nel circuito aerostatico, evidenziando forte vocazione sportiva e organizzativa.

Gravina e l’Alta Murgia: un paesaggio che diventa volo

Gravina in Puglia, nella provincia di Bari, è nel cuore dell'Alta Murgia, un'area di canyon, gravine e campi aperti. Il territorio è ideale per attività aeree, con viste spettacolari dall'alto e assenza di ostacoli.

L'alternanza tra vasti spazi e cieli limpidi, unita alla conformazione geomorfologica della Murgia, crea condizioni perfette per le manifestazioni aerostatiche. Voli liberi e prove di navigazione trovano qui un contesto naturale ideale, capace di unire sport, tecnologia e turismo experience.

L'idoneità del territorio per il volo in mongolfiera è già stata esplorata con un progetto turistico-culturale nel Parco della Terra delle Gravine, che includeva voli vincolati notturni e voli liberi commerciali ad alta quota.

La Puglia Balloon Cup 2026 non è solo una gara: è una finestra sul territorio pugliese, coniugando sport, attrazione turistica e promozione delle aree interne con un punto di vista inedito, quello dal cielo.