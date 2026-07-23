L'83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026, vedrà una significativa presenza italiana nella sezione Orizzonti. Quattro film nazionali sono stati selezionati per il prestigioso concorso, come annunciato dal direttore Alberto Barbera. Tra i protagonisti di questa selezione figurano nomi noti e nuovi talenti del panorama cinematografico italiano, tra cui Anna Foglietta, Edoardo Gabriellini, Alina Marazzi e Tommaso Landucci.

I lungometraggi italiani in concorso a Orizzonti

La sezione Orizzonti, dedicata alle nuove tendenze del cinema mondiale, accoglie opere che spaziano da registi affermati a promettenti esordienti.

L'apertura della selezione italiana è affidata a "La ragazza con la Leica" di Alina Marazzi, regista apprezzata per la sua ricerca tra cinema documentario e narrazione intima. Segue "Una storia", l'opera prima di Anna Foglietta, che debutta nella regia dopo una consolidata carriera d'attrice.

Completano il quadro dei lungometraggi in gara "La città dei vivi" di Edoardo Gabriellini, già noto come attore e regista, che propone una riflessione contemporanea. Infine, Tommaso Landucci presenta il suo debutto con "I figli della scimmia", rafforzando la presenza di nuovi autori italiani all’interno della competizione. Questa rappresentanza evidenzia la vivacità e la diversità del cinema nazionale.

Cortometraggi e la prospettiva internazionale

La sezione Orizzonti include anche i cortometraggi. Per l’edizione 2026, tredici corti in anteprima mondiale sono stati selezionati in concorso per il Premio Orizzonti. Le proiezioni ufficiali si terranno il 10 e l’11 settembre 2026. Due cortometraggi saranno presentati fuori concorso.

La Biennale ha ricevuto circa 2.500 cortometraggi da 13 Paesi (205 italiani), evidenziando l'ampia partecipazione e il ruolo del cinema breve nella kermesse veneziana. Sotto la direzione di Alberto Barbera, Orizzonti si conferma un osservatorio cruciale sulle evoluzioni stilistiche del cinema internazionale, promuovendo talenti emergenti e autori che interpretano la società contemporanea. Le produzioni, lungometraggi e cortometraggi, offrono una panoramica articolata dell'innovazione e della pluralità di sguardi globali, con l'Italia che si distingue per numero e qualità.