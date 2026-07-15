Il cortometraggio "Quinn", prima produzione della casa cinematografica Gm Production, sbarca a Hollywood dopo appena un anno dalla sua fondazione, rappresentando l'Italia tra i finalisti. Il film, diretto da Gianluca Mangiasciutti e Stefano Usberghi, è stato selezionato per l'edizione 2026 dell’HollyShorts Film Festival, uno dei più prestigiosi festival internazionali di cinema breve.

La kermesse, in programma a Los Angeles dal 13 al 23 agosto 2026, è dal 2005 un trampolino di lancio cruciale per i registi di cortometraggi, qualificando ufficialmente per gli Oscar in quattro categorie.

Gm Production, divisione cinema di Gruppo Matches con sedi in Italia e in Cina, celebra così un importante successo internazionale.

Andrea Cicini, amministratore delegato di Gruppo Matches, ha espresso grande soddisfazione per questi "nuovi orizzonti", che infondono la forza di "continuare ad investire e guardare oltre, puntando su storie che sentiamo di dover raccontare". Cristina Borsatti, responsabile di Gm Production, ha sottolineato come la selezione porti la casa di produzione "oltreoceano" e come "Quinn" continui a dare "grandi soddisfazioni". Il cortometraggio sarà infatti in competizione anche all'International Queer Film Festival di Playa del Carmen, in Messico, a novembre. L'approdo a Hollywood è stato definito un "significativo salto in avanti, un onore e un motivo di grande orgoglio", anche perché il film affronta "temi importanti e attuali".

I registi Gianluca Mangiasciutti e Stefano Usberghi hanno dichiarato il loro orgoglio per la selezione a HollyShorts, un festival che incarna l'eccellenza del cortometraggio. Hanno evidenziato come l'opportunità di proiettare il film presso il TCL Chinese Theatre di Los Angeles sia "emozionante", non solo per la fama leggendaria della sala, ma anche per la consolidata tradizione di HollyShorts nel celebrare il cinema breve internazionale. Per loro, è un "onore far parte della selezione di quest'anno".

La trama e i temi centrali di "Quinn"

Il cortometraggio narra la storia di un giovane alla ricerca della propria identità sessuale. Dopo aver subito un brutale pestaggio a seguito del rifiuto di un approccio sessuale, il protagonista, Quinn, affronta una profonda crisi d'identità.

Questo evento lo porta a isolarsi, anche dagli affetti più cari, come l'amica Gloria. I ruoli principali sono interpretati con notevole maturità dai giovani attori Costantino Seghi e Filippo De Carli.

La vicenda si sviluppa con Quinn, ritratto con abiti femminili e un trucco curato, che decide di rintracciare il suo aggressore. Si iscrive nella stessa palestra frequentata da quest'ultimo, e tra i due si instaura una peculiare collaborazione amichevole durante gli allenamenti. La narrazione lascia in sospeso l'epilogo del loro rapporto, ponendo l'interrogativo sulla capacità di Quinn di legittimare la propria sofferenza e il desiderio di essere sé stesso, rivendicando il diritto alla propria autodeterminazione e vendicando l'ingiustizia subita.

Il successo di Gm Production e il prestigio di HollyShorts

L’HollyShorts Film Festival, fondato nel 2005 a Hollywood, si è affermato come uno degli appuntamenti più rilevanti e autorevoli per il cinema breve. Il festival si distingue non solo come vetrina internazionale per i registi emergenti, ma anche come piattaforma di lancio verso i più ambiti riconoscimenti, grazie al suo status di evento di qualificazione ufficiale per gli Oscar.

Per Gm Production, questa selezione rappresenta un significativo riconoscimento a livello internazionale. Il successo di "Quinn" non si limita all'evento californiano, essendo stato selezionato anche tra i finalisti dell'International Queer Film Festival di Playa del Carmen, in Messico.

La partecipazione a festival di tale calibro evidenzia la chiara volontà della casa di produzione di investire in storie di impatto sociale e di grande attualità, in particolare quelle legate all'identità di genere e alla violenza. La narrazione di "Quinn" si inserisce in un filone cinematografico che esplora la complessità dei percorsi identitari, con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi dell'accettazione e del riconoscimento di sé.