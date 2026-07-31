L'Ente Quintana di Ascoli Piceno ha ufficialmente confermato il programma del corteo storico della Quintana di agosto. La sfilata si terrà domenica 2 agosto, con partenza da piazza Ventidio Basso alle ore 16, rispettando quanto stabilito dal piano trasmesso alla Prefettura.

Questa precisazione giunge in risposta a informazioni non ufficiali che avevano generato incertezza su possibili variazioni, specialmente in una giornata in cui sono previste temperature particolarmente elevate. L'Ente ha ribadito che la sicurezza e l'ordine pubblico sono al primo posto nell'organizzazione di un evento che coinvolge circa 30mila persone tra figuranti, operatori e spettatori.

La diffusione di notizie inesatte, è stato sottolineato, può causare "problemi logistici importanti ma anche di ordine pubblico e sicurezza". Il programma della giornata resta, dunque, invariato.

Invito alla prudenza e diretta streaming

Considerando le condizioni meteorologiche attese, l'Ente Quintana ha rivolto un appello a partecipanti e pubblico per l'adozione di comportamenti responsabili. Un invito specifico è stato esteso alle persone fragili, affinché valutino attentamente la propria partecipazione e adottino tutte le necessarie forme di autotutela.

Per coloro che sceglieranno di non recarsi in piazza, sarà comunque possibile seguire l'intera manifestazione. Il Comune di Ascoli Piceno e l'Ente Quintana hanno predisposto una diretta streaming dell'evento, realizzata in collaborazione con Xentek Produzioni Video.

Le immagini saranno disponibili sui canali Facebook e YouTube della Quintana di Ascoli Piceno e verranno trasmesse anche da Vera TV e TVRS. Questa soluzione permette a tutti, inclusi i più vulnerabili, di assistere allo spettacolo della rievocazione storica senza esporsi alle impegnative condizioni climatiche previste.

Gestione della viabilità per gli eventi della Quintana

In occasione di altre importanti celebrazioni legate alla Quintana, come la Giostra della Madonna della Pace, il Comune di Ascoli Piceno ha storicamente adottato specifiche misure per la viabilità e la sosta. Le ordinanze comunali hanno previsto divieti temporanei di sosta con rimozione forzata e interdizioni alla circolazione veicolare nelle principali vie e piazze interessate dai cortei.

Tali disposizioni includono anche la sospensione dei servizi di trenini turistici, bus turistici e navette Start che potrebbero entrare in conflitto con i percorsi dei cortei. Sono state inoltre riservate aree di sosta per veicoli al servizio di persone con disabilità e garantiti accessi controllati per i residenti nelle zone coinvolte, a testimonianza dell'attenzione costante alla sicurezza pubblica e alla gestione efficiente degli eventi.