La Quintana di Ascoli Piceno ha ufficialmente annunciato che il rinomato stilista e artista Antonio Marras realizzerà il Palio della Giostra di Sant'Emidio per l'edizione 2026. Questo appuntamento, tra i più sentiti della tradizione, si svolgerà ad Ascoli Piceno e vedrà i sestieri storici sfidarsi in una competizione che incarna la rievocazione.

La scelta di affidare la creazione del drappo a una figura di spicco come Antonio Marras è stata motivata dagli organizzatori per conferire prestigio all'evento. Marras, originario della Sardegna, è celebre per il suo stile eclettico e le sue collaborazioni nella moda e nell'arte.

Il Palio, consegnato al sestiere vincitore della Giostra di Sant'Emidio, è il simbolo per eccellenza della vittoria e della tradizione cittadina.

La Giostra di Sant'Emidio: Cuore della Tradizione

La Giostra di Sant'Emidio costituisce una delle manifestazioni principali della Quintana di Ascoli Piceno, un evento che si tiene ogni anno ad agosto. Il Palio, opera d'arte realizzata annualmente da un artista diverso, viene assegnato al termine della competizione, assumendo un ruolo centrale. La presenza di un artista di fama come Antonio Marras per l'edizione 2026 eleverà il profilo della manifestazione, attirando l'attenzione su questa rievocazione storica.

Antonio Marras: Profilo di un Artista Poliedrico

Antonio Marras è un designer e artista italiano di fama, riconosciuto per la sua attività nella moda e nell'arte. Nato ad Alghero, Marras ha fondato il suo omonimo marchio e ha collaborato con importanti realtà del settore. Il suo stile distintivo fonde armoniosamente tradizione e innovazione, un approccio che si rifletterà nel Palio della Giostra di Sant'Emidio, promettendo un'opera che interpreterà con originalità lo spirito della Quintana.