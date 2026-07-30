Ad Ascoli Piceno, il 30 luglio 2026, si è tenuta la tradizionale cerimonia di consegna degli Ori delle Dame, un evento che anticipa la Quintana, la cui giostra è in programma per domenica 2 agosto. Dal 2010, gli Ori delle Dame costituiscono un rito consolidato della tradizione quintanara: si tratta della donazione di gioielli unici, meticolosamente creati a mano dai maestri orafi del Piceno. Questi preziosi manufatti sono destinati alle dame dei sei sestieri cittadini e, ideati per evocare fedelmente il gusto medievale, hanno il compito di impreziosire il corteo storico della Quintana, la storica manifestazione che si svolge in onore di Sant’Emidio.

La cerimonia di consegna degli Ori si è svolta alla presenza di figure istituzionali di rilievo, tra cui il presidente del consiglio degli anziani della Quintana, Massimo Massetti, e la vicepresidente CNA di Ascoli, Barbara Tomassini. Durante l'evento, è stato anche ufficialmente svelato il premio “Tonino Orlini”, un riconoscimento di grande prestigio. Per l'edizione di quest'anno, il premio è stato realizzato dagli artisti Aristea Fioravanti e Gianfranco Neve di “Ceramiche artistiche Nevari”. Questo ambito trofeo sarà assegnato al cavaliere che avrà totalizzato il punteggio più alto complessivo nelle Giostre di luglio e agosto.

Il progetto degli Ori delle Dame e l'eccellenza orafa

Il progetto degli Ori delle Dame si avvale della partecipazione attiva dei maestri orafi della CNA di Ascoli Piceno, che con dedizione e maestria realizzano ogni anno gioielli esclusivi per le dame dei sestieri.

Ogni creazione è concepita per rispecchiare fedelmente lo stile medievale, frutto di un lavoro artigianale accurato e di una profonda ricerca storica. Nell'edizione 2026, cinque rinomati orafi – Pietro Angelini, Davide De Iulis, Paolo Sciamannetti, Chiara Sgattoni e Luca Viscioni – hanno contribuito con le loro opere alla realizzazione degli Ori. Questi preziosi manufatti sono stati precedentemente esposti al pubblico presso il Caffè Meletti, uno dei luoghi più iconici e simbolici del centro storico di Ascoli Piceno, permettendo a cittadini e visitatori di ammirarne la bellezza.

Barbara Tomassini, vicepresidente della CNA Ascoli Piceno, ha evidenziato l'importanza di questa iniziativa, affermando che: «Gli Ori delle Dame rappresentano un progetto che unisce tradizione, ricerca e artigianalità d'eccellenza, contribuendo a raccontare un aspetto prezioso della Quintana».

L'esposizione temporanea degli Ori presso il prestigioso Caffè Meletti ha giocato un ruolo cruciale nel valorizzare ulteriormente il lavoro e la straordinaria maestria degli orafi locali, garantendo loro una visibilità significativa anche al di fuori del contesto più ristretto del corteo storico.

La Quintana di Ascoli Piceno: storia, giostra e riconoscimenti

La Quintana di Ascoli Piceno si conferma come una delle più affascinanti manifestazioni storiche italiane, un evento che si rinnova annualmente coinvolgendo attivamente i sei sestieri della città. Il suggestivo corteo storico, reso ancora più splendente dagli Ori delle Dame, precede la spettacolare giostra equestre, che si tiene in onore del patrono Sant’Emidio.

Il premio “Tonino Orlini”, la cui svelatura ha coinciso con la cerimonia degli Ori, è un riconoscimento ambito, destinato al cavaliere che si distinguerà per aver totalizzato il punteggio più elevato nelle due giostre estive. La realizzazione del premio, affidata quest'anno a due talentuosi artisti locali, sottolinea e rafforza il profondo legame tra la Quintana e le eccellenze artigianali del territorio piceno.

In sintesi, l'iniziativa degli Ori delle Dame e la presentazione del premio Tonino Orlini riaffermano il ruolo centrale della tradizione artigianale e l'importanza della sinergica collaborazione tra le istituzioni locali e gli artigiani del territorio. Queste sinergie sono fondamentali per la costante valorizzazione della Quintana e per la salvaguardia e promozione del ricco patrimonio storico-culturale di Ascoli Piceno, elementi che continuano a incantare e attrarre un vasto pubblico.