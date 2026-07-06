Ad Ascoli Piceno è stato ufficialmente svelato il Palio di Brandimarte, l'ambito premio che sarà conteso nell'imminente edizione della Quintana, fissata per il 14 luglio. Questa pregevole opera d'arte, frutto dell'ingegno dell'artista ascolano Francesco Brandimarte, è interamente dedicata a San Francesco e al profondo valore della pace. La solenne cerimonia di presentazione si è svolta nella suggestiva cornice della Sala della Vittoria, all'interno della storica Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno. L'evento ha visto la partecipazione di numerose autorità cittadine, insieme ai rappresentanti dei sei sestieri che animeranno la tradizionale giostra storica, sottolineando l'importanza e il prestigio dell'appuntamento.

Il drappo, fulcro dell'attenzione e simbolo della vittoria, sarà il premio che i valorosi cavalieri dei sei sestieri cittadini si contenderanno con ardore durante la Quintana. L'opera di Brandimarte raffigura in modo eloquente la figura di San Francesco e incorpora una serie di simboli attentamente scelti che richiamano inequivocabilmente il tema universale della pace. L'artista stesso, Francesco Brandimarte, ha voluto esprimere il suo intento creativo: "Ho desiderato rappresentare San Francesco come un simbolo universale di pace, in un momento storico in cui l'esigenza di questo valore è più che mai pressante e necessaria". A sua volta, il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, ha evidenziato con enfasi l'importanza cruciale che questa manifestazione riveste per l'intera comunità cittadina, rimarcando il significato profondo e attuale del tema scelto per il Palio di quest'anno, che si carica di un messaggio di speranza e unità.

La Quintana di Ascoli Piceno: storia, tradizione e il significato del Palio

La Quintana di Ascoli Piceno si conferma come una delle più significative e sentite rievocazioni storiche della regione Marche. Questo evento annuale trasforma la città in un palcoscenico vivente di tradizioni secolari, coinvolgendo attivamente e con grande passione i sei storici sestieri cittadini: Porta Maggiore, Porta Romana, Porta Solestà, Porta Tufilla, Piazzarola e Sant'Emidio. Il Palio, che ogni anno viene commissionato e realizzato da un artista differente, non è solo un trofeo, ma rappresenta il prestigioso premio simbolico che viene solennemente assegnato al sestiere che emerge vincitore dalla spettacolare giostra cavalleresca.

Per l'edizione attuale, la scelta di dedicare il drappo a San Francesco e al messaggio di pace assume un significato particolarmente rilevante e toccante, specialmente alla luce delle attuali tensioni internazionali, un aspetto evocato dall'artista stesso nella sua dichiarazione, conferendo all'opera un'ulteriore dimensione di attualità e riflessione.

La Pinacoteca Civica: un polo culturale al servizio della Quintana

La scelta della Sala della Vittoria, all'interno della Pinacoteca Civica, come sede per la presentazione del Palio non è casuale. Questo spazio è infatti riconosciuto come uno dei principali e più attivi poli culturali della città di Ascoli Piceno, un luogo dove arte e storia si incontrano.

La Pinacoteca, con la sua ricca e variegata collezione di opere d'arte, non solo testimonia la storia e la cultura locale, ma ospita anche con regolarità eventi e iniziative strettamente legati alla Quintana. Questa specifica iniziativa si inserisce armoniosamente nel vasto programma delle manifestazioni collaterali che precedono l'emozionante giostra, fungendo da catalizzatore per il coinvolgimento di cittadini, istituzioni e i numerosi visitatori che ogni anno accorrono per vivere l'atmosfera unica della Quintana, rafforzando il legame tra arte, tradizione e comunità.