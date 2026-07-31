Radio Bruno, tra le emittenti interregionali più ascoltate d’Italia, celebra il suo cinquantesimo anniversario con la mostra ‘50 anni di Radio Bruno - 1976/2026 - La nostra storia’. L’esposizione, a ingresso libero, è allestita nel Cortile e nella Sala ex Poste del Palazzo dei Pio di Carpi (Modena). Questo percorso immersivo ripercorre la storia della radio attraverso immagini, filmati, oggetti storici e installazioni multimediali, quale momento centrale delle celebrazioni.

Un viaggio tra musica, ricordi e territorio

Curata dall’agenzia 21 Make it count, la mostra è un viaggio nella memoria collettiva, intessuto di canzoni, voci e jingle che hanno scandito la vita di generazioni.

Il percorso si articola in cinque temi: le figure che hanno costruito il successo, l’impegno nei momenti critici delle comunità, i grandi eventi live come ‘Radio Bruno Estate’, l’espansione delle frequenze e i ricordi legati alle canzoni simbolo. I visitatori possono registrare un ricordo vocale sul tema ‘Ero con Radio Bruno quando…’, creando un patrimonio condiviso di testimonianze.

Oggetti storici e iniziative solidali

Tra gli oggetti in esposizione spiccano registratori Revox, microfoni d’epoca, foto in bianco e nero e lo storico mixer anni ’70 di Radio Bruno, immortalato nel film ‘Radiofreccia’ di Ligabue. Spazio è dedicato alle iniziative di solidarietà, come il progetto ‘Teniamo Botta’ dopo i terremoti del 2012 in Emilia-Romagna e Lombardia, e ai concerti dagli anni Ottanta con artisti quali Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Orietta Berti e Gianni Morandi.

L’esposizione evidenzia il forte legame tra Radio Bruno e il territorio, che oggi comprende Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Piemonte e Veneto.

Un libro per raccontare mezzo secolo di storia

Contestualmente alla mostra, viene presentato il volume ‘Radio Bruno. Chiamala per nome! 1976-2026’, edito da Giunti. Il libro ripercorre la storia dell’emittente attraverso immagini, testimonianze e aneddoti, ed è acquistabile presso gli studi di Radio Bruno, nei punti vendita Giunti Editore e online. L’editore Gianni Prandi ha sottolineato come l’avventura della radio sia frutto di passione, lavoro e fiducia di milioni di ascoltatori. Il sindaco di Carpi, Riccardo Righi, ha espresso l’orgoglio cittadino per un’emittente che, pur crescendo, ha mantenuto un profondo legame con la comunità.