Prende il via sabato 11 luglio a Monforte d'Alba il ciclo di eventi "Opere Vive. Percorsi di valorizzazione dell'arte pubblica del Cuneese", parte integrante del public program di Radis. Questo progetto di arte nello spazio pubblico, ideato e sostenuto dalla Fondazione Arte CRT in collaborazione con la Fondazione CRC e curato dall’associazione culturale Art.Ur, mira a trasformare la visita in un'esperienza partecipata. Il calendario prevede quattro appuntamenti dedicati alla scoperta di opere d’arte contemporanea armoniosamente inserite nel paesaggio e nel tessuto delle comunità locali della provincia di Cuneo.

Il primo appuntamento, a Monforte d’Alba, vedrà protagonista “Gratitudine”, l'opera realizzata nel 2025 dall'artista Alex Cecchetti. La giornata offrirà diverse opportunità: visite guidate condotte dalla curatrice Francesca Comisso accompagneranno i partecipanti alla scoperta dell'installazione, esplorando il dialogo tra arte, paesaggio e storia del territorio. Accanto a queste, sarà proposto un laboratorio creativo gratuito, aperto ad adulti e bambini, per un'esperienza ancora più immersiva. I visitatori avranno inoltre la possibilità di arricchire la loro giornata esplorando la mostra fotografica “Wall of Sound 20.0” di Guido Harari, allestita in occasione dei cinquant’anni del festival Monfortinjazz, e visitando il Museo Paolo Domenico Martina.

Il Calendario di "Opere Vive"

Il percorso di "Opere Vive" proseguirà con altri tre appuntamenti significativi nel cuore del Cuneese. L’8 agosto a Limone Piemonte, l'attenzione sarà rivolta a “My Heritage” di Alice Visentin. Questa tappa offrirà un'occasione per riflettere sul rapporto tra storia personale, comunità e territorio, partendo dai temi dell’eredità, dell’identità e della memoria locale, attraverso visite guidate e un laboratorio creativo per tutti.

Il 13 settembre a Bra, l’opera “Estendere il tempo” di Enrico Iuliano sarà il fulcro di un'esperienza dedicata alla percezione del tempo e al viaggio interiore. Accanto a momenti di approfondimento e scoperta dell’opera, i partecipanti saranno coinvolti in pratiche motorie ed esperienziali orientate all’ascolto, al rallentamento e alla consapevolezza, come lo yoga e la meditazione.

Il ciclo si concluderà il 25 ottobre a Dogliani, con un'iniziativa dedicata ad “Abetare (un giorno a scuola)” di Petrit Halilaj, un'opera già realizzata nell'ambito di una precedente edizione di Radis, che continua a stimolare riflessioni sul legame tra arte e contesto sociale.

Radis: Arte Pubblica e Coinvolgimento Territoriale

Il progetto Radis si conferma un'iniziativa fondamentale per la valorizzazione dell'arte pubblica nel territorio cuneese. Il suo obiettivo è riattivare e far conoscere i progetti artistici disseminati nella provincia di Cuneo, focalizzandosi sul legame profondo e sulla partecipazione attiva delle comunità locali che convivono quotidianamente con queste opere. La terza edizione del public program accompagna il pubblico verso l'inaugurazione della nuova opera dell'artista colombiano Iván Argote, attesa per l'11 ottobre a Bene Vagienna.

Radis si riconnette al lavoro di mappatura e valorizzazione avviato dalla Fondazione Arte CRT fin dalla sua prima edizione, un'attività che censisce e racconta opere radicate nei luoghi, ispirate dalle loro storie e dal dialogo costante con le comunità che li abitano. Le attività proposte sono frutto della collaborazione con enti e associazioni locali, tra cui Monfortearte, Creativamente Roero, Kinetica Fitness ASD, e godono del patrocinio dei Comuni coinvolti, a testimonianza di un impegno condiviso per la cultura. Il programma completo del Public Program e le informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale radis-crt.it.