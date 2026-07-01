Il listino 2026 di 01 Distribution, società del gruppo Rai Cinema, è stato presentato il 1° luglio a Riccione da Paolo Del Brocco, amministratore delegato. Il programma si distingue per un mix generazionale di autori affermati e nuovi talenti, a conferma della strategia produttiva e distributiva. Del Brocco ha dichiarato: “Vedrete i film di Nanni Moretti (Succederà questa notte), Mario Martone (Scherzetto), Gianni Amelio (Nessun dolore) insieme a giovani promettenti come Andrea Pallaoro (The Echo Chamber), Paolo Strippoli (L’estranea), Nicola Prosatore (Je so’ pazzo) e Valerio Lundini (Cambogia)”.

Il listino include anche campioni del box office come Paolo Genovese, che dopo il successo di Follemente torna con Il rumore delle cose nuove, e Massimiliano Bruno con Un tranquillo funerale di famiglia. Tra i progetti di rilievo spicca Bianco di Daniele Vicari, sulla spedizione di Walter Bonatti, interpretato da Alessandro Borghi. Grande attesa per Falcon di Marco Bellocchio, dedicato a Sergio Marchionne. Del Brocco ha descritto Marchionne come "una figura che ha segnato profondamente la storia industriale, economica e sociale del nostro paese", l'uomo che "è riuscito a realizzare il salvataggio della Chrysler da parte di un'azienda italiana". Il film si intitola Falcon, come l'aereo che usava Marchionne, e vedrà Pierfrancesco Favino nel ruolo principale.

Temi e prospettive artistiche

Paolo Del Brocco ha sottolineato come i film del listino mettano al centro "persone" e non "eroi". Questo approccio si ritrova nel nuovo film di Moretti, che esplora un amore che evolve, e in quello di Andrea Pallaoro, che indaga "la forza della cura e dei sentimenti". Le dinamiche familiari e la ricerca dell'identità emergono nelle opere di Martone e Strippoli. Je so’ pazzo ripercorre la vicenda di Pino Daniele, focalizzandosi sulla ricerca delle proprie radici, mentre il film di Amelio narra un'esistenza turbata dal senso di colpa.

Le sfide del cinema italiano

Del Brocco ha espresso preoccupazione per le difficoltà del settore. Ha evidenziato l'aumento dei costi di produzione "fino al 40%" e la riduzione del tax credit produttivo.

Altre criticità includono la concentrazione delle uscite in sala, che limita la visibilità dei film, e la necessità di ridefinire il tax credit alla distribuzione, ritenuto "strumento determinante per la vita di un film destinato alla sala".

01 Distribution: 25 anni e risultati record

Il 2026 celebra il venticinquesimo anniversario di attività di 01 Distribution. Il bilancio dall'inizio dell'anno è estremamente positivo, con quasi tre milioni di spettatori e un box office complessivo di 304.145.000 euro. Questo successo conferma la strategia di promuovere sia gli autori italiani affermati sia di integrare una nuova generazione di cineasti già riconosciuti a livello internazionale.

Tra le ulteriori anticipazioni, spicca il nuovo film di Edoardo De Angelis, Il fuoco che ti porti dentro, con Vanessa Scalera, Lino Musella e Tommaso Ragno.

Annunciate anche le riprese di Follemente atto 2° di Paolo Genovese, con il ritorno del cast originale. Questo equilibrio tra esperienza e nuovi sguardi definisce la linea editoriale di 01 Distribution e Rai Cinema, proiettandole verso un futuro di innovazione e qualità nel panorama cinematografico italiano.