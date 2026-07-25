Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, ha ufficialmente comunicato un risultato senza precedenti per la società: tutti e cinque i film italiani selezionati per il prestigioso concorso principale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia sono produzioni o coproduzioni di Rai Cinema. Questo traguardo storico, annunciato il 25 luglio 2026, segna un momento di grande orgoglio e conferma il ruolo preminente di Rai Cinema nel panorama cinematografico nazionale.

Del Brocco ha enfatizzato che si tratta di un "record mai raggiunto", esprimendo profonda soddisfazione per l'impegno profuso.

"Siamo orgogliosi di aver sostenuto e accompagnato questi cinque film che rappresentano il meglio della creatività e della produzione cinematografica italiana", ha dichiarato. Sebbene i titoli specifici delle opere non siano stati resi noti in questa fase, l'annuncio rafforza ulteriormente la posizione di Rai Cinema come pilastro fondamentale per lo sviluppo e la promozione del cinema italiano di qualità.

Un Successo Senza Precedenti per Rai Cinema a Venezia

La presenza di ben cinque pellicole italiane nel concorso della Mostra di Venezia è un evento di portata eccezionale, testimoniando l'efficacia delle strategie di investimento e supporto di Rai Cinema. L'azienda ha dimostrato una capacità distintiva nel selezionare e promuovere progetti cinematografici che non solo raggiungono l'eccellenza artistica, ma ottengono anche il riconoscimento in uno dei contesti più selettivi e influenti a livello globale.

Questo successo evidenzia l'impegno costante di Rai Cinema nel valorizzare il talento e la visione dei registi e degli autori italiani, garantendo al contempo una visibilità internazionale alle loro opere.

La Mostra di Venezia: Vetrina Globale per il Cinema d'Autore

La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia si conferma come uno degli eventi culturali più significativi e longevi a livello mondiale. Ogni anno, il Lido di Venezia si trasforma in un palcoscenico globale, accogliendo figure di spicco del cinema, tra registi acclamati, attori di fama internazionale e produttori innovativi. Il festival offre una vetrina insostituibile per le produzioni cinematografiche di ogni provenienza, ma riveste un'importanza particolare per il cinema italiano, fungendo da trampolino di lancio per nuove opere e talenti emergenti.

Il concorso principale, in particolare, è dedicato alla selezione di film che si distinguono per il loro elevato valore artistico e la loro capacità di innovare, rappresentando una delle opportunità più prestigiose per la diffusione e la celebrazione del cinema d'autore.