Rai Cinema si appresta a essere protagonista alla 83° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, con una selezione di ventinove titoli che include film, documentari e cortometraggi. L'annuncio, diffuso alla vigilia della manifestazione (in programma dal 28 agosto al 7 settembre 2026), evidenzia il profondo impegno dell’azienda nel sostegno alle produzioni italiane ed europee. Come ribadito dall’amministratore delegato Paolo Del Brocco, “Sostenere il cinema significa investire in cultura e nel futuro del Paese”.

La significativa presenza di Rai Cinema al festival include ben undici titoli nel Concorso principale, a testimonianza di un considerevole investimento nella qualità artistica e nella promozione del talento italiano ed europeo.

Tra le opere selezionate figurano lavori di registi affermati come Marco Bellocchio, Alice Rohrwacher e Paolo Sorrentino, affiancati da nuovi autori che presenteranno le loro creazioni nelle sezioni Orizzonti e Giornate degli Autori. Del Brocco ha ulteriormente sottolineato come la collaborazione con figure di spicco del settore miri a “contribuire alla crescita di un settore che genera valore non solo economico, ma anche culturale e sociale”.

La strategia di Rai Cinema e l’impatto sulla cultura italiana

L’investimento di Rai Cinema, evidenziato da una partecipazione così rilevante al festival veneziano, si inserisce in una strategia a lungo termine volta alla valorizzazione della cinematografia nazionale.

L’azienda, da anni impegnata nel sostegno agli autori emergenti, conferma la volontà di rafforzare il legame tra produzione audiovisiva e diffusione culturale. I film supportati spaziano attraverso un’ampia gamma di generi – dalla fiction al documentario, fino all’animazione – offrendo uno spaccato ricco e diversificato della produzione contemporanea.

La presenza di undici film nel Concorso rappresenta una delle partecipazioni più significative degli ultimi anni per una realtà produttiva italiana. Questa visibilità non solo beneficia i singoli autori, ma eleva l’intero comparto cinematografico nazionale, favorendo l’integrazione tra pubblico, creatori e istituzioni.

La Mostra di Venezia e il ruolo di Rai Cinema

La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, istituita nel 1932, è riconosciuta come uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi a livello europeo e internazionale. Nel corso della sua storia, la costante partecipazione di Rai Cinema ha facilitato la circolazione e la conoscenza del cinema italiano all’estero, contribuendo al lancio di opere premiate e acclamate dalla critica. La strategia di sostegno ai registi e l’investimento nella varietà delle proposte hanno permesso alla società di consolidare il proprio ruolo di referente nel settore, sia nella produzione che nella distribuzione.

L’edizione 2026 della Mostra di Venezia si propone di riaffermare la sua centralità nel calendario culturale, fungendo da vetrina imprescindibile per le nuove tendenze della settima arte.

Rai Cinema, con la sua articolata selezione di titoli, si conferma ancora una volta come motore di innovazione culturale, capace di bilanciare esigenze artistiche e attenzione all’inclusività delle produzioni, sostenuta da un impegno riconosciuto istituzionalmente e da investimenti costanti.