La Rai ha presentato le novità della stagione podcast per l'estate e l'autunno 2026, annunciando a Roma, nella storica sede di Via Asiago, un'offerta ricca e diversificata. Questa nuova line-up di podcast originali e programmi per le radio digitali si inserisce nel ciclo “storie da raccontare”, mirando a raggiungere i 18 milioni di ascoltatori italiani con contenuti che spaziano dalla ricerca interiore all'impegno civile, dalla memoria storica all'intrattenimento di qualità.

Tra le proposte più attese spicca "Spiritual hub–Oltre il visibile", una serie dedicata alla scoperta della spiritualità contemporanea.

Affidata alla sensitiva Elisabetta Lupano, la produzione si articola in sei episodi, disponibili dal 13 luglio 2026, che invitano alla riflessione sulla ricerca interiore e sul confine tra il fisico e il metafisico. Il progetto è arricchito dal contributo scientifico di Federico Faggin, noto fisico e inventore dei microchip, il quale offre una prospettiva che connette mente, corpo e meccanica quantistica. Lupano ha evidenziato la dimensione esperienziale della serie, dichiarando: “In questo palazzo, se devo essere sincera, ho sentito anche la presenza dei vostri cari”.

Attualità, Memoria e Impegno Civile

Dal prossimo autunno debutterà "Italia: le ferite e il coraggio", un podcast condotto dall'ex presidente della Camera Luciano Violante.

Attraverso i suoi episodi, Violante affronta le sfide storiche del nostro Paese, dal terrorismo alle mafie, ponendo l'accento sulla responsabilità civica e sulla capacità collettiva di superare i momenti più tragici. “Nella storia tragica del nostro paese abbiamo avuto sette stragi, due tentativi di colpi di stato, circa duemila persone ferite e uccise da diversi terrorismi ma siamo sopravvissuti”, ha spiegato Violante, sottolineando il “coraggio degli umili” come fattore determinante per la resilienza nazionale.

L'offerta di intrattenimento include "Fantastiche", in onda dal 6 luglio 2026, che in sei puntate celebra le principali icone della televisione italiana. Attraverso le voci di Manila Lazzaro e Roberto Alessi, vengono ripercorse le carriere di Raffaella Carrà, Milly Carlucci, Ambra Angiolini, Lorella Cuccarini, Ornella Vanoni e Antonella Clerici.

Dal 20 luglio, inoltre, sarà disponibile "Dialogare oggi", una serie di sei episodi ideati dallo psicoterapeuta Filippo Pergola e Giulia Poietti, dedicata all'esplorazione delle fragilità e delle risorse tipiche dell'adolescenza.

Fiction, Indagine e Nuovi Orizzonti Tematici

Nel panorama delle nuove produzioni trova spazio anche la fiction audio "L'ombra della luce", realizzata da Luca Manzi e Luca Rossi. Questa serie propone un'indagine approfondita sulle leggende e i misteri legati agli UFO in Italia negli ultimi sessanta anni. Manzi ha illustrato l'approccio metodologico: “Abbiamo raccolto i casi italiani più radicati degli ultimi 60 anni e abbiamo seguito un filo di indagine per capire se si tratta o no di bufale”.

La programmazione si arricchisce con il proseguimento di seconde stagioni e l'introduzione di nuovi format. Tra questi, "In nome del figlio" di Vincenzo Frenda racconta le storie di genitori che hanno perso i propri figli, mentre "Sinceramente Fragili" di Alessandra Tripoli esplora il tema della perdita e della rinascita, anche attraverso le testimonianze di personaggi come Lino Banfi e Bianca Guaccero. Un'altra produzione attenta alla memoria civile è "Sangue nostro" di Fabrizio Coniglio, ispirato alla tragica strage di Pizzolungo. Nuove tematiche contemporanee vengono affrontate in "Climate crimes", dedicato al cambiamento climatico, e "Di scavo", una collaborazione con l'università Sapienza di Roma incentrata sulle scoperte archeologiche.

Prossimamente saranno disponibili ulteriori progetti: "Umanoide vs.gol–Ia", che si focalizza sull'uso dell'intelligenza artificiale; "Cuore mio", dedicato alla longevità e alla salute cardiaca, con la partecipazione del cardiologo Massimo Masetti e di Margherita Enrico; e "Burnout" di Jonathan Zenti, che affronta il delicato tema dello stress e dell'esaurimento emotivo. Questa vasta programmazione conferma la volontà della Rai di presidiare l'offerta digitale con proposte che spaziano dall'approfondimento sociale e storico all'intrattenimento di qualità, rinnovando il racconto collettivo attraverso le voci dei suoi protagonisti.