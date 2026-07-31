A 46 anni dalla strage di Bologna del 2 agosto 1980, la Rai commemora le 85 vittime e gli oltre 200 feriti con una programmazione speciale. Attraverso televisione, radio e piattaforme digitali, l’offerta ripercorre i fatti, il lungo percorso giudiziario e la memoria di una delle pagine più tragiche della storia repubblicana, offrendo un momento di riflessione pubblica.

Domenica 2 agosto, la programmazione culmina con il concerto finale della trentaduesima edizione del Concorso Internazionale di Composizione '2 agosto', in diretta da Piazza Maggiore a Bologna.

L’Orchestra e il Coro del Teatro Comunale di Bologna, diretti da Marco Angius, eseguiranno le partiture inedite dei vincitori Jorge Coll Navarro, Teo Montero Rey e Maichol Bondanelli. L’evento sarà trasmesso dalle 21.15 su Rai Radio3 e dalle 21.20 su Rai 5, presentato da Guido Barbieri. Il concorso, nato nel 1994 e organizzato dal 2019 dal Teatro Comunale di Bologna, è patrocinato dall’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e dal Comitato di Solidarietà alle Vittime delle Stragi.

La programmazione speciale Rai per l'anniversario

Rai Storia aprirà la programmazione nella notte tra sabato 1 e domenica 2 agosto con 'Il giorno e la storia', in onda a mezzanotte e venti e in replica.

La puntata ricostruirà gli eventi del 2 agosto 1980, quando alle 10.25 un ordigno a tempo, in una valigia, causò 85 morti e oltre 200 feriti. Seguirà 'Bologna, 2 agosto 1980 - Le voci di chi c’era', diretto da Graziano Conversano e curato da Alessandro Chiappetta, con testimonianze di familiari delle vittime (Paolo Bolognesi, Paola Mannocci, Cristina Caprioli) e di alcuni feriti.

Sul portale Rai Cultura sarà disponibile un webdoc sulla strage, con filmati e documenti su dinamica e fasi giudiziarie. RaiPlay offrirà una raccolta dedicata al 2 agosto, con i documentari 'La bomba' e 'Bologna, 2 agosto 1980', il concerto commemorativo e la puntata de 'La notte della Repubblica' (con interviste a Francesca Mambro e Giusva Fioravanti), oltre a materiali d’archivio.

RaiPlay Sound proporrà podcast, documentari e inchieste sull’attentato e la ricerca della verità. Rai Radio2 dedicherà spazi il 31 luglio e il 2 agosto, mentre Rai Radio3, oltre al concerto, approfondirà la strage in 'Tutta la città ne parla' e 'Pantagruel'.

La tragedia del 2 agosto 1980 e il percorso giudiziario

L’attentato avvenne il 2 agosto 1980 alle 10.25, quando un ordigno esplose in una valigia nella sala d’attesa di seconda classe della stazione centrale di Bologna. L’esplosione causò il crollo di un’ala dell’edificio, coinvolgendo il treno Ancona-Chiasso in sosta e il parcheggio dei taxi. L’onda d’urto fu avvertita in un’ampia area del centro cittadino, configurandosi come uno degli attacchi più gravi nella storia italiana.

Le indagini portarono, nel novembre 1995, alla condanna definitiva all’ergastolo per i neofascisti Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, esecutori materiali che si dichiararono innocenti. Per depistaggio delle indagini, furono condannati l’ex capo della P2 Licio Gelli, l’ex agente del SISMI Francesco Pazienza, e gli ufficiali Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte. Nel 2007, Luigi Ciavardini, minorenne all’epoca e appartenente ai NAR, ricevette trent’anni di reclusione. La memoria della strage di Bologna è rimasta viva grazie all’impegno dei familiari e delle associazioni, mentre il percorso processuale si è esteso fino a sentenze recenti riguardanti figure come Gilberto Cavallini e Paolo Bellini. I mandanti non sono stati identificati, e l’attenzione sulla ricerca della piena verità e su possibili nuovi sviluppi resta alta.