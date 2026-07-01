L'attesa aggregazione tra Rai Way ed Ei Towers non si è concretizzata entro i termini stabiliti. La scadenza del 30 giugno ha segnato la fine delle trattative senza l'annuncio della tanto discussa fusione, un'operazione che avrebbe dovuto ridefinire l'assetto del settore italiano delle infrastrutture di trasmissione televisiva. Le due società, attori primari nei servizi di broadcasting, rimangono pertanto entità separate, nonostante il mercato avesse riposto grandi aspettative nella nascita di un polo infrastrutturale di dimensione europea.

Il progetto di fusione, che vedeva coinvolti anche MFE-Mediaset e il fondo F2i, mirava all'integrazione delle reti tecnologiche, all'ottimizzazione della gestione degli impianti e al rafforzamento della posizione competitiva nel settore.

L'obiettivo dichiarato era la creazione di un grande operatore nazionale, con la prospettiva di una quotazione in borsa, in grado di incrementare efficienza e investimenti. Tuttavia, è stato ufficialmente comunicato che non si sono verificate "le condizioni necessarie a finalizzare l’aggregazione nei tempi previsti", ponendo fine a una fase di negoziati durata diversi mesi e attentamente monitorata da osservatori e operatori del settore.

Le tappe del progetto e le motivazioni dello stallo

L'intesa tra Rai, Rai Way, Ei Towers, MFE-Mediaset e F2i era stata oggetto di molteplici rinnovi, con l'ultima proroga che fissava al 30 giugno la scadenza per la definizione dei contenuti operativi e la presentazione dell'iniziativa alle autorità competenti e al mercato.

Lo scenario delineato prevedeva una fusione societaria basata su uno scambio di azioni, con l'eventualità di un aumento di capitale supportato da risorse aggiuntive fornite dai partner privati. Le parti coinvolte avevano comunque manifestato l'auspicio di continuare il confronto nel prossimo futuro, lasciando aperte le porte a possibili collaborazioni.

Gli ostacoli principali alla realizzazione dell'aggregazione sono stati individuati nella complessità tecnica e regolamentare di un'operazione di tale portata, che coinvolge direttamente reti, licenze e la presenza pubblica nel settore. La mancata fusione implica, per il momento, il mantenimento dello status quo, lasciando irrisolte alcune questioni strategiche fondamentali per i futuri sviluppi industriali nel comparto delle torri di trasmissione.

Rai Way ed Ei Towers: ruolo e prospettive tra pubblico e privato

Rai Way, società del gruppo Rai, è incaricata della gestione e manutenzione della rete di trasmissione radio-televisiva pubblica in Italia. Quotata in Borsa dal 2014, gestisce oltre 2.300 siti di trasmissione a livello nazionale, garantendo la copertura per la Rai e per numerosi operatori privati. Ei Towers, risultato della fusione tra Elettronica Industriale e DMT, è oggi controllata principalmente dal fondo F2i e da MFE-Mediaset, affermandosi come uno dei principali fornitori indipendenti di infrastrutture per le telecomunicazioni audiovisive nel Paese.

Entrambe le società costituiscono asset strategici per il sistema Paese: la loro unione avrebbe permesso la gestione di una rete estesa e integrata, fungendo da punto di riferimento per broadcaster, operatori di telecomunicazioni e fornitori di servizi digitali.

L'attenzione rimane elevata su possibili future iniziative di consolidamento, data la persistenza di un forte interesse, sia industriale che finanziario, a dar vita a un grande campione nazionale del settore, capace di competere efficacemente a livello europeo, ottimizzando i costi e potenziando gli investimenti tecnologici. Non sono emersi, al momento, nuovi sviluppi riguardo a scadenze future o a una ripresa concreta dei negoziati tra le parti.