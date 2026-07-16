Il celebre programma televisivo 'Paradise', condotto da Gigi Vicedomini, si prepara a un appuntamento imperdibile su Rai2. Una puntata speciale sarà interamente dedicata a Peppino di Capri, icona della musica italiana e simbolo dell'isola da cui prende il nome. La trasmissione, le cui riprese si sono svolte nella suggestiva cornice di Capri, vedrà la partecipazione di illustri ospiti, tra cui il noto produttore cinematografico Aurelio De Laurentiis. L'evento si configura come un sentito omaggio alla straordinaria carriera di Peppino di Capri, celebrandone il profondo legame con la sua terra d'origine e il suo impatto duraturo sul panorama artistico nazionale.

La celebrazione di Peppino di Capri e gli ospiti d'onore

Questa attesa puntata di 'Paradise' è stata concepita per ripercorrere e celebrare i momenti salienti della carriera di Peppino di Capri, un artista che ha segnato intere generazioni con la sua musica. Tra le presenze di spicco, spicca quella di Aurelio De Laurentiis, figura di rilievo nel mondo della produzione cinematografica e presidente di una rinomata società calcistica, che ha contribuito con la sua testimonianza alle riprese effettuate sull'isola. Il format, ideato e guidato da Gigi Vicedomini, si distingue per la sua capacità di mettere in luce le eccellenze italiane, ponendo un'attenzione particolare a personalità di spicco nel settore dello spettacolo e della cultura.

La scelta di Capri come location non è casuale, ma intende rafforzare il profondo e indissolubile legame tra il territorio e l'artista che viene celebrato, sottolineando come l'isola abbia ispirato e plasmato la sua arte.

'Paradise': un format di successo su Rai2

'Paradise' si conferma un format televisivo apprezzato, noto per proporre incontri significativi con i protagonisti della musica, del cinema e della cultura italiana. Spesso, queste conversazioni si svolgono in luoghi di particolare fascino e risonanza storica, valorizzando ulteriormente il contesto. La trasmissione va in onda su Rai2, canale della televisione pubblica italiana, che si impegna a offrire una programmazione generalista equilibrata, con un'attenzione costante all'intrattenimento di qualità, alla promozione culturale e all'informazione.

La puntata dedicata a Peppino di Capri si inserisce perfettamente nella linea editoriale della rete, che mira a valorizzare eventi e personaggi di rilevanza nazionale, contribuendo alla diffusione del patrimonio artistico e culturale del Paese. Nel corso delle sue edizioni, il programma ha già ospitato numerosi personaggi di spicco e ha realizzato puntate in diverse location suggestive, consolidando il suo ruolo nella promozione delle ricchezze culturali italiane.