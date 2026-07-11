La Rai ha annunciato la sospensione cautelativa delle repliche estive del rinomato programma d'inchiesta "Report". La decisione, comunicata il 10 luglio 2026, ha generato immediate reazioni, in particolare quella del direttore della trasmissione, Sigfrido Ranucci, che ha espresso profonda preoccupazione per l'iniziativa dell'azienda radiotelevisiva pubblica. Ranucci ha dichiarato con fermezza: "Si sospende la memoria del Paese, si sospende la memoria delle inchieste, si sospende la memoria di chi ha dato la vita per raccontare la verità".

Questa interruzione riguarda la consueta programmazione delle repliche di "Report", un appuntamento fisso che tradizionalmente occupa le serate estive del palinsesto Rai.

Sebbene la Rai abbia motivato la scelta come una misura cautelativa, non sono stati forniti dettagli specifici o ulteriori chiarimenti sulle ragioni precise che hanno condotto a tale determinazione. La notizia ha rapidamente suscitato un ampio dibattito e diverse reazioni nel mondo dell'informazione e tra i numerosi telespettatori abituali e affezionati alla trasmissione.

La posizione di Sigfrido Ranucci sulla sospensione

Sigfrido Ranucci, figura di spicco e volto storico di "Report", ha ribadito con forza l'importanza cruciale del programma nel panorama del giornalismo investigativo italiano. Nelle sue dichiarazioni, il direttore ha messo in luce come la sospensione delle repliche non sia una semplice interruzione di palinsesto, ma rappresenti una grave perdita per la memoria collettiva del Paese.

Ha sottolineato, in particolare, l'impatto sulle inchieste giornalistiche che, nel corso degli anni, hanno contribuito a svelare fatti rilevanti e a segnare la storia recente italiana. La sua affermazione "Si sospende la memoria del Paese, si sospende la memoria delle inchieste, si sospende la memoria di chi ha dato la vita per raccontare la verità" evidenzia il valore etico e civile del lavoro svolto dalla sua squadra.

Il ruolo di "Report" e la programmazione del servizio pubblico

"Report" è riconosciuto come un programma di approfondimento giornalistico di punta della Rai, celebre per le sue indagini approfondite su una vasta gamma di temi che spaziano dall'attualità alla politica, dall'economia alla società.

La trasmissione, in onda con successo dal 1997, si è distinta per la sua capacità di condurre indagini rigorose e di portare alla luce questioni di grande rilevanza per l'opinione pubblica, consolidando la sua reputazione come baluardo del giornalismo d'inchiesta. In quanto servizio pubblico radiotelevisivo, la Rai ha il compito fondamentale di garantire la diffusione di programmi di informazione e approfondimento di alta qualità. Le repliche estive di "Report" non sono solo un riempitivo di palinsesto, ma costituiscono un'opportunità preziosa per i telespettatori di rivedere e riflettere sulle principali inchieste trasmesse durante la stagione televisiva regolare, rafforzando il ruolo del programma nella formazione di una coscienza civica informata.

La decisione di sospendere le repliche, comunicata il 10 luglio 2026, lascia aperte molte domande. Al momento, l'azienda non ha fornito indicazioni su eventuali date di ripresa della programmazione né ha chiarito le motivazioni più profonde alla base di questa misura cautelativa, mantenendo un velo di incertezza sul futuro prossimo delle storiche inchieste di "Report" nel palinsesto estivo.