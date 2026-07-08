A Recanati, la rassegna estiva 'Lunaria 2026' di Musicultura, organizzata in collaborazione con il Comune, prenderà il via il 9 luglio a Palazzo Venieri con l'esibizione di Morgan. Il festival, che si articola in sei appuntamenti, torna nella città de L'infinito con un format rinnovato, diffuso e sartoriale. L'obiettivo è unire la musica d'autore, la letteratura e la valorizzazione di nuovi talenti, ospitando gli eventi nei luoghi più suggestivi e simbolici del centro marchigiano.

L'apertura con Morgan, che dialogherà musicalmente con il suo pianoforte, definisce la cifra artistica di questa edizione.

La rassegna mira a restituire alla musica il suo valore più autentico, distaccandosi dalle logiche del consumo rapido e dalle dinamiche del grande circuito commerciale. Lunaria si propone come uno spazio in cui l'ascolto è consapevole, promuovendo un dialogo diretto tra artisti e pubblico all'interno di contesti storici e artistici di grande fascino recanatese.

Il programma di Lunaria 2026 tra musica e letteratura

Il calendario degli eventi, oltre all'inaugurazione con Morgan, prevede un ricco susseguirsi di appuntamenti. Il 15 luglio, il Chiostro di Sant'Agostino ospiterà un incontro tra letteratura e teatro con Sandro Veronesi e Valeria Solarino, protagonisti di un reading del libro 'Caducità'.

L'apertura della serata sarà affidata a Giulia Trovò, una delle otto vincitrici di Musicultura 2026.

La musica tornerà protagonista il 17 luglio con l'esibizione di Giorgio Poi e il suo 'Concerto con Archi', che si terrà nella suggestiva Piazzola del Sabato del Villaggio. Successivamente, il 24 luglio, Dimartino salirà sul palco naturale del Colle dell'Infinito per un concerto immerso in uno dei luoghi più iconici della poesia italiana, offrendo un'esperienza unica.

Il 29 luglio, Piazza Leopardi diventerà il cuore musicale della rassegna con il concerto dei Tiromancino. La chiusura del calendario estivo è fissata per l'11 settembre al Castello di Montefiore, con un evento speciale dedicato ai protagonisti dell'ultima edizione di Musicultura.

Sul palco si esibiranno il vincitore assoluto Claudio Covato e la band marchigiana XGIOVE, tra le più votate dagli studenti recanatesi, in una serata che celebra i nuovi talenti.

Un festival diffuso e accessibile per tutti

Lunaria 2026 si distingue per la sua formula diffusa, che coinvolge attivamente diversi luoghi simbolici di Recanati, proponendo un'offerta variegata che include sia eventi a ingresso gratuito sia appuntamenti con biglietti a costo contenuto. Il festival si prefigge l'obiettivo di rendere la buona musica e le occasioni di arricchimento culturale accessibili a un pubblico ampio, alternando sapientemente il grande pop d'autore, gli incontri letterari e la valorizzazione dei giovani artisti scoperti e promossi da Musicultura.

Il sindaco di Recanati, Emanuele Pepa, ha evidenziato la trasformazione della rassegna: "Lunaria è diventata un 'Festival': sei appuntamenti itineranti per tutta la città con grandi nomi di peso, dai Tiromancino a Dimartino, da Morgan a Sandro Veronesi e tanti altri, che regaleranno a Recanati concerti diffusi in tutta la città nei luoghi più simbolici".

Il direttore artistico di Musicultura, Ezio Nannipieri, ha sottolineato la volontà di "liberare Lunaria dalle distorsioni che il grande circo dei concerti estivi trascina con sé". Questa visione si traduce in un approccio sartoriale nella calibrazione della scelta artistica degli ospiti e nella dislocazione degli appuntamenti, con l'intento di creare contesti dove la musica possa essere realmente ascoltata e non semplicemente consumata, rispondendo a un bisogno di autenticità e profondità nell'esperienza musicale.