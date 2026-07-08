Un evento storico per la città di Recanati: per la prima volta, l’Orto del Colle dell’Infinito, luogo simbolo della poetica leopardiana, ha ospitato un matrimonio civile. La cerimonia, tenutasi l’8 luglio 2026, ha visto protagonisti Matteo Cattaneo, 34 anni, e Carlotta Maiocchi, 35 anni, una coppia proveniente da Como che ha scelto questo scenario suggestivo per pronunciare il proprio “sì”. L’unione è stata officiata dal vicesindaco Roberto Bartomeoli, segnando un momento inedito e di grande risonanza per il sito reso immortale da Giacomo Leopardi.

La decisione di celebrare le nozze in questo contesto così significativo è stata resa possibile grazie all’iniziativa del Comune di Recanati, che ha recentemente incluso l’Orto del Colle dell’Infinito tra le sedi ufficiali per i matrimoni civili. Matteo Cattaneo e Carlotta Maiocchi sono stati i primi a cogliere questa opportunità, viaggiando da Como per coronare il loro sogno d’amore in un luogo intriso di valore simbolico e culturale. Il vicesindaco Bartomeoli ha sottolineato l’importanza di tale apertura: “Si tratta di una bella opportunità per il nostro Comune che consente di dare un ulteriore, importante significato a questo luogo che in tanti conoscono ma che non sanno possa essere utilizzato anche per celebrare un matrimonio”.

Il Colle dell'Infinito: tra gestione FAI e sviluppo turistico

La gestione logistica e organizzativa della cerimonia nuziale è stata curata dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, ente che amministra l’Orto del Colle dell’Infinito. Questa nuova funzione, secondo il Comune di Recanati, rappresenta un’importante opportunità di valorizzazione turistica per l’intera città. La vicinanza a Casa Leopardi e il forte richiamo culturale legato al celebre componimento “L’Infinito” contribuiscono a rendere il sito ancora più attrattivo. L’iniziativa sembra destinata a proseguire con successo, tanto che una seconda cerimonia è già in programma per il mese di settembre.

Il Colle dell’Infinito è al centro di un ambizioso progetto di riqualificazione e tutela.

La conferenza unificata Stato-Regioni e il Consiglio Superiore dei Beni Culturali hanno infatti approvato interventi del Mibact, che prevedono un investimento di 2 milioni di euro. Questi fondi sono destinati alla fruizione e alla salvaguardia del Parco del Colle dell’Infinito, situato sul Monte Tabor a Recanati. Gli interventi programmati includono la riqualificazione botanico-vegetazionale, opere di natura idrogeologica e il consolidamento del patrimonio storico architettonico. Inoltre, è prevista la realizzazione di nuovi percorsi, l’installazione di cartellonistica aggiornata e la messa a norma degli impianti di illuminazione e videosorveglianza, al fine di rendere il colle leopardiano maggiormente fruibile e sicuro.

Nuove funzioni per un luogo di cultura

L’apertura dell’Orto del Colle dell’Infinito alle cerimonie civili si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione e fruizione del sito. Questo luogo, già riconosciuto a livello internazionale per il suo profondo legame con Giacomo Leopardi e la sua opera “L’Infinito”, acquisisce così una nuova dimensione, rendendosi accessibile anche per eventi privati. Tale iniziativa si svolge mantenendo inalterata la sua fondamentale funzione culturale e paesaggistica. La gestione attenta da parte del FAI assicura la tutela e la promozione di questo prezioso patrimonio, mentre gli ingenti investimenti pubblici mirano a preservare e migliorare ulteriormente l’intera area, garantendone la fruizione per le generazioni future.

La scelta di Matteo Cattaneo e Carlotta Maiocchi di celebrare il loro matrimonio nell’orto leopardiano è un esempio concreto di come la valorizzazione dei beni culturali possa generare nuove opportunità sia per i cittadini che per il territorio, senza compromettere la natura storica e simbolica del luogo. Un connubio tra storia, poesia e vita contemporanea che arricchisce l’offerta di Recanati.