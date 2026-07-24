La quinta edizione di Red Bull 64 Bars Live sbarca a Taranto, scegliendo il suggestivo complesso delle Case Bianche nel quartiere Paolo VI come scenario per l'evento in programma sabato 3 ottobre. Dopo aver animato luoghi simbolo come Scampia a Napoli e il Serpentone di Corviale a Roma, il format prosegue il suo viaggio attraverso i territori che hanno scritto la storia del rap italiano, portando la cultura urban direttamente nelle comunità e trasformando spazi iconici in veri e propri palcoscenici di espressione artistica.

Il cast stellare: tra icone e nuove voci del rap

La lineup dell'evento promette uno show indimenticabile, riunendo alcune delle voci più rappresentative della scena rap e urban italiana e internazionale. Tra i protagonisti spicca Kid Yugi, artista originario della Puglia che ha conquistato il successo nazionale con una delle penne più distintive. Al suo fianco, Sayf porterà la sua capacità di fondere rap, scrittura personale e influenze mediterranee, affermandosi come una delle voci più interessanti del panorama attuale. Non mancherà Capo Plaza, tra gli artisti più ascoltati e certificati della scena italiana, e Artie 5ive, punto di riferimento della nuova generazione grazie a un immaginario potente e un flow incisivo.

L'attesa è alta anche per lo special guest internazionale: la leggendaria icona dell'hip hop mondiale Redman. Autore di album che hanno fatto la storia del rap e protagonista di uno dei sodalizi più iconici del genere con Method Man, Redman porterà a Taranto tutta l'energia e il carisma di una carriera che ha influenzato generazioni di artisti. La produzione musicale dell'intera serata sarà curata da Night Skinny, artista multiplatino e producer ufficiale dell'evento, garantendo un sound di altissimo livello.

Le Case Bianche: il nuovo cuore pulsante del rap

Il complesso delle Case Bianche, che per la prima volta ospita un evento di questa portata, si trasforma nel cuore pulsante della quinta edizione di Red Bull 64 Bars Live.

Questo luogo iconico di Taranto incarna la visione del progetto: valorizzare la singolarità di ciascun artista e, allo stesso tempo, celebrare la forza collettiva della scena rap. Al centro del format restano le 64 barre, performance senza filtri che permettono alle identità artistiche di esprimersi in modo puro e diretto, mettendo in dialogo generazioni e stili diversi.

È importante sottolineare che due dei protagonisti di questa edizione, Kid Yugi e Capo Plaza, hanno già lasciato il segno nel format con i loro episodi “64 BARRE DI TERRORE (Red Bull 64 Bars)” e “HO SOLO 64 BARRE (Red Bull 64 Bars)”, disponibili sul canale ufficiale Red Bull Droppa. Sarà proprio su questo canale che il live del 3 ottobre verrà trasmesso in streaming e, successivamente, reso disponibile on demand insieme alle registrazioni delle edizioni precedenti.

L'evento vede la partecipazione di Opel come nuovo Official Automotive Partner, affiancando partner consolidati come adidas, Burger King e i media partner Radio Deejay e m2o. Red Bull 64 Bars Live a Taranto si configura così come un appuntamento cruciale per la scena urban italiana, rafforzando il legame indissolubile tra musica, territorio e comunità e promettendo di essere una serata indimenticabile.