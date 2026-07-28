La Reggia di Caserta ha presentato un ambizioso piano strategico per valorizzare il proprio brand e rafforzare la sua identità come sito borbonico di rilevanza internazionale. L'iniziativa, volta a consolidare l'attrattività del complesso monumentale, è stata illustrata in un incontro presso la sua sede storica. Presenti la direttrice Tiziana Maffei e rappresentanti delle istituzioni locali, sottolineando l'importanza della collaborazione per il successo del progetto.

Strategie e obiettivi del piano di valorizzazione

Il progetto di valorizzazione mira a elevare la Reggia di Caserta oltre il suo status di patrimonio artistico e architettonico, trasformandola in un polo culturale e turistico.

Tra le misure previste, spiccano la creazione di una nuova identità visiva per modernizzare l'immagine del sito e l'attivazione di campagne di comunicazione mirate per un pubblico ampio. Un altro pilastro è l'organizzazione di eventi tematici, capaci di coinvolgere i visitatori e offrire nuove modalità di fruizione. La direttrice Tiziana Maffei ha ribadito: «Vogliamo rendere la Reggia un punto di riferimento per cultura e turismo, esaltando il suo ruolo unico».

Partnership e investimenti per l'attrattività

Per raggiungere gli obiettivi, il piano include il coinvolgimento attivo di partner istituzionali e privati. La collaborazione è essenziale per sviluppare iniziative condivise che amplino l'offerta e migliorino l'esperienza dei visitatori.

L'intento primario è consolidare la presenza della Reggia di Caserta nei principali circuiti turistici, per visibilità e posizionamento. Si punta inoltre a incrementare la notorietà del sito a livello globale, attirando maggiori flussi turistici. A supporto, sono stati annunciati investimenti significativi in tecnologie digitali per servizi moderni e esperienze innovative. Verranno implementate anche attività di formazione per il personale, fondamentali per assicurare standard elevati di accoglienza e servizi, secondo standard internazionali.

La Reggia di Caserta, riconosciuta come Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, prosegue il suo percorso di valorizzazione. L'approccio si fonda su innovazione e collaborazione, elementi cruciali per rafforzare ulteriormente il proprio brand e attrarre un pubblico sempre più ampio, consolidando la sua posizione di gemma del patrimonio culturale italiano.