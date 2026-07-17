La Fondazione I Teatri di Reggio Emilia presenta la sua ricca e variegata stagione d’opera 2026-2027, un cartellone che include cinque titoli capaci di spaziare dal grande repertorio classico fino alla nuova creazione contemporanea. L'apertura è fissata per il 20 novembre con "Macbeth" di Giuseppe Verdi, un'opera iconica che vedrà la regia di Fabio Ceresa e la direzione musicale di Giuseppe Finzi, alla guida dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Sul palco, i ruoli principali saranno interpretati dal baritono Alexey Zelenkov e dal soprano Marily Santoro.

Questa importante produzione è frutto di una vasta coproduzione che unisce la Fondazione I Teatri con i palcoscenici di Modena, Ferrara, Pisa, Ravenna, Rimini, Livorno e Genova.

Il cuore della stagione: Verdi e il Novecento

Il percorso artistico prosegue con un'opera emblematica del Novecento: "Death in Venice" di Benjamin Britten. Questa ultima creazione del celebre compositore inglese, ispirata all'omonima novella di Thomas Mann, sarà in scena a partire dal 29 gennaio. L'esecuzione avverrà in lingua originale con sovratitoli, e vedrà il tenore Mark LeBrocq nel complesso ruolo di Gustav von Aschenbach. La regia è affidata a Rodula Gaitanou, mentre la direzione musicale sarà curata da Daniel Smith con l'Orchestra I Pomeriggi Musicali.

La produzione è una collaborazione significativa con i teatri di OperaLombardia e Ravenna Manifestazioni / Teatro Alighieri.

Il secondo appuntamento verdiano della stagione è dedicato a "Simon Boccanegra", in scena il 19 e 21 marzo. L'opera vedrà protagonista il baritono Simone Piazzola nel ruolo eponimo, affiancato da Maria Agresta nel ruolo di Amelia. La direzione d'orchestra sarà affidata a Massimo Zanetti, che guiderà l'Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini, con la regia di Pier Francesco Maestrini. Anche in questo caso, si tratta di una prestigiosa coproduzione che coinvolge la Fondazione I Teatri e i teatri di Modena, Piacenza e Ferrara.

Grandi classici e innovazione contemporanea

La programmazione in abbonamento si chiude l'1 e 3 aprile con "La clemenza di Tito" di Wolfgang Amadeus Mozart. L'allestimento vedrà la regia di Chiara Muti e la direzione di Ottavio Dantone, che dirigerà l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il Coro della Cattedrale di Siena. Il cast di alto livello include Ilker Arcayürek, Mariangela Sicilia, Arianna Vendittelli e Paola Gardina. Questa produzione è realizzata in collaborazione con importanti realtà teatrali come Ravenna, Bolzano, Trento, Piacenza, Parma, Ferrara e Pisa.

A completare l'offerta, fuori abbonamento, il 28 e 30 aprile il Teatro Ariosto ospiterà il debutto di "Veleno", un'opera da camera frutto di una nuova commissione.

La musica è stata composta da Gaia Aloisi, mentre il libretto e la regia sono a cura di Stefano Simone Pintor, con l'esecuzione affidata all'Icarus Ensemble. Questo innovativo progetto è nato dal bando "Giovani compositori in scena 2025", iniziativa promossa da Agis in collaborazione con Anfols e Atit, e sostenuta da Siae. La coproduzione coinvolge anche i teatri di Modena e Parma, sottolineando l'impegno verso la promozione di nuove voci nel panorama operistico.