Il 13 ottobre l'editore Bompiani pubblicherà in Italia il volume 'Regime Change', un saggio che porta il sottotitolo 'I segreti della presidenza imperiale di Donald Trump'. Questo libro-inchiesta, firmato da Maggie Haberman – vincitrice del premio Pulitzer per le sue indagini sui legami tra l’entourage di Trump e la Russia – e Jonathan Swan, insignito di un Emmy Award, offre un'analisi dettagliata e di ampio respiro sui primi diciotto mesi della seconda presidenza di Donald Trump.

L'opera si distingue per la ricchezza dei dettagli e l'accesso esclusivo che gli autori hanno ottenuto all’interno della Casa Bianca.

Con le sue 512 pagine e un prezzo di 22 euro, 'Regime Change' si è già affermato come un bestseller internazionale, figurando da tre settimane nella prestigiosa classifica del New York Times e risultando il libro più venduto nei Paesi Bassi.

I temi centrali e i contenuti di 'Regime Change'

Frutto di centinaia di interviste, il libro adotta uno stile documentario per descrivere fasi cruciali della recente storia politica americana. La narrazione spazia dalla vittoria elettorale di Trump nel 2024 alle rivelazioni sugli episodi legati al caso Epstein. Approfondisce inoltre delicati scenari multipolari, come il colpo di Stato in Venezuela, i rapporti con l’ex premier israeliano Benjamin Netanyahu e le operazioni militari in Iran.

Gli autori ripercorrono questi eventi con un taglio analitico sulle strategie di potere e sull’influenza esercitata dalla nuova amministrazione statunitense sulla scena internazionale.

Il resoconto offre una narrazione approfondita di come Donald Trump abbia consolidato il proprio potere e illustra i tentativi – finora vani – messi in atto per limitarne o bloccarne l’ascesa. Questo tipo di racconto, spesso riservato a contesti geopolitici come Pechino, Mosca, Teheran o Pyongyang, si svolge qui sullo sfondo della società americana, ribaltando prospettive consuete e analizzando la profonda ridefinizione della presidenza negli Stati Uniti.

La ricezione e i giudizi critici internazionali

'Regime Change' ha immediatamente catturato l'attenzione critica e riscosso grande popolarità.

David Remnick, direttore del New Yorker e anch’egli premio Pulitzer, lo ha elogiato definendolo "un libro eccezionale, che trascende il suo genere. Un'opera di giornalismo che lascia il segno". Il volume documenta come la seconda presidenza di Trump, nonostante arresti, condanne, attentati e quattro anni di esilio politico, abbia visto il protagonista non indebolirsi, ma anzi, diventare una figura ancora più influente e disposta a rischiare.

La copertina dell’edizione italiana, anticipata in esclusiva, riflette il carattere di urgenza e svelamento che contraddistingue questo libro-inchiesta, già definito "colossale". L'opera si propone, pertanto, non solo come un documento giornalistico di prim'ordine, ma anche come una chiave di lettura essenziale per interpretare i significativi cambiamenti politici e istituzionali negli Stati Uniti e il loro impatto a livello globale.