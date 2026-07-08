La Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso l'assessore all'Istruzione Alessia Rosolen, ha ufficialmente annunciato un significativo supporto per l'istituzione e lo sviluppo di musei scolastici. Questa importante iniziativa, volta a rafforzare il legame tra educazione e cultura, è stata presentata nel corso di un incontro tenutosi a Trieste, che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti di istituti scolastici e di enti culturali locali. L'obiettivo primario di tale progetto è la valorizzazione del vasto e spesso misconosciuto patrimonio storico e artistico custodito all'interno delle scuole del territorio regionale.

Il supporto regionale per i nuovi poli culturali

Durante la presentazione, l'assessore Alessia Rosolen ha enfaticamente ribadito l'importanza strategica di fornire un sostegno concreto alle scuole impegnate nella creazione di questi nuovi spazi museali. Ha evidenziato come i musei scolastici non siano solo depositi di oggetti, ma veri e propri centri vitali di aggregazione e di trasmissione della memoria collettiva, capaci di connettere generazioni e storie. Rosolen ha chiarito l'impegno della Regione, affermando che "la Regione è pronta a sostenere i progetti che valorizzano il patrimonio culturale scolastico, favorendo la collaborazione tra istituti e realtà museali del territorio". Questo approccio mira a creare una rete sinergica, dove le scuole possano beneficiare dell'esperienza e delle risorse delle istituzioni museali esistenti.

L'iniziativa delineata prevede un coinvolgimento attivo di studenti e docenti in tutte le fasi del processo: dalla ricerca e raccolta dei materiali storici e artistici conservati negli istituti, alla loro meticolosa catalogazione, fino all'allestimento e all'esposizione al pubblico, trasformando l'apprendimento in un'esperienza pratica e immersiva.

Un'opportunità per la crescita culturale e il legame territoriale

Nel corso dell'evento, sono stati presentati con successo diversi esempi virtuosi di musei scolastici già operativi all'interno della regione. Queste esperienze concrete hanno dimostrato l'efficacia di tali progetti nel recuperare e rendere accessibili al pubblico un'ampia varietà di beni: da documenti storici a strumenti didattici d'epoca, fino a vere e proprie opere d'arte che altrimenti rischierebbero di rimanere sconosciute.

L'assessore Rosolen ha enfatizzato come la nascita di questi spazi non sia solo un atto di conservazione, ma una straordinaria opportunità per rafforzare in modo significativo il legame tra la scuola e il territorio circostante. Inoltre, ha sottolineato l'importanza di promuovere la partecipazione attiva degli studenti, trasformandoli in protagonisti della riscoperta e della narrazione del proprio patrimonio. "I musei scolastici sono strumenti preziosi per la crescita culturale delle nuove generazioni", ha ribadito Rosolen, evidenziando il ruolo formativo e identitario di queste iniziative. Questo progetto si inserisce armonicamente in un più ampio programma regionale che mira alla promozione della cultura e della memoria storica all'interno degli ambienti scolastici, avvalendosi della collaborazione e del supporto di enti e associazioni locali.

Con questa mossa, la Regione Friuli Venezia Giulia ribadisce con forza il proprio impegno costante nel sostenere progetti educativi innovativi e nel valorizzare appieno le inestimabili risorse culturali presenti negli istituti scolastici, contribuendo a formare cittadini più consapevoli e legati alla propria storia.