Renato Guttuso torna protagonista dell'estate culturale con una mostra che ripercorre le tappe fondamentali della sua lunga carriera. La galleria Farsettiarte di Cortina d'Ampezzo dedica infatti un'esposizione a uno dei più importanti interpreti dell'arte italiana del XX secolo, proponendo una selezione di opere capaci di raccontare l'evoluzione di un artista profondamente legato alla realtà, alla storia e alle trasformazioni sociali del suo tempo.

Nato a Bagheria nel 1912 e scomparso a Roma nel 1987, Guttuso ha attraversato alcune delle fasi più significative della pittura del Novecento italiano.

Dopo il trasferimento a Roma nei primi anni Trenta, entrò in contatto con gli ambienti artistici della capitale e con gli esponenti della Scuola Romana, sviluppando un interesse per una pittura lontana dai modelli ufficiali del periodo e sempre più orientata verso un linguaggio personale.

La sua ricerca si intrecciò presto con l'impegno civile e politico. L'esperienza nel movimento Corrente e il suo convinto antifascismo contribuirono alla nascita di una pittura capace di raccontare il presente, dando spazio al lavoro, alla vita quotidiana e alle tensioni della società contemporanea. Tra i suoi punti di riferimento vi furono artisti come Pablo Picasso, in particolare per la forza simbolica di opere come "Guernica", e i grandi maestri del realismo europeo.

Un percorso tra realismo, neocubismo e impegno civile

Il percorso espositivo di Farsettiarte permette di seguire le diverse fasi della produzione dell'artista attraverso opere che testimoniano il continuo cambiamento del suo linguaggio pittorico.

Tra i lavori del dopoguerra spicca "Forchetta, bicchiere e tenaglia" del 1946, una natura morta in cui oggetti semplici della quotidianità acquistano una presenza monumentale. La composizione richiama la lezione neocubista attraverso l'inclinazione dei piani e l'accostamento deciso dei colori, trasformando elementi comuni in simboli di una nuova modernità.

Di grande intensità è anche "La grande lavandaia" del 1947, opera in cui Guttuso racconta il mondo del lavoro attraverso la figura femminile.

Il gesto della donna, concentrata nella fatica quotidiana, diventa il centro emotivo della composizione, mentre la forza dei colori e dei contorni restituisce dignità e profondità al soggetto rappresentato.

In "Interno con stufa" del 1948 l'artista trasforma un ambiente domestico in una scena di grande equilibrio formale. La grande stufa al centro del dipinto dialoga con gli oggetti presenti nella stanza, come la bottiglia, la brocca, le uova e il libro aperto, creando un insieme in cui volumi, prospettive e colori costruiscono una forte tensione visiva.

Gli anni Cinquanta e Sessanta mostrano invece un Guttuso sempre più libero nella pennellata e nella costruzione delle immagini. "Natura morta (Cestello e libri)" del 1959 evidenzia questa evoluzione attraverso una pittura più immediata e materica, mentre "Damigiana e case" del 1961 unisce elementi della tradizione realista alle suggestioni neocubiste e alla ricerca cromatica della maturità.

Tra le opere simbolo della mostra troviamo infine "Edicola" del 1965, scelta come immagine guida dell'esposizione. Il dipinto racconta un frammento della vita urbana attraverso una composizione fatta di giornali, fogli e colori. L'edicola diventa quasi una struttura astratta, ma conserva il legame con la realtà quotidiana e con il movimento della città contemporanea.

Farsettiarte, una storia lunga oltre sessant'anni

A ospitare questa importante rassegna è Farsettiarte, storica galleria fondata nel 1964 e diventata nel tempo un punto di riferimento per collezionisti, studiosi e appassionati d'arte.

La sede di Cortina d'Ampezzo, situata nella centrale piazza Roma, ha consolidato negli anni il proprio ruolo nel panorama culturale italiano attraverso un'attività espositiva dedicata ai grandi protagonisti dell'arte moderna e contemporanea.

La mostra dedicata a Renato Guttuso conferma il percorso della galleria nella valorizzazione dei maestri del Novecento e nella proposta di eventi capaci di avvicinare il pubblico alla storia dell'arte. Un progetto che si inserisce in una località internazionale come Cortina, da sempre luogo di incontro tra cultura, turismo e creatività.

Informazioni sulla mostra

Renato Guttuso: opere dal 1937 al 1980

Farsettiarte, Cortina d'Ampezzo

Dal 1° agosto al 13 settembre 2026

L'esposizione rappresenta un'occasione per riscoprire un artista che ha saputo trasformare la pittura in uno strumento di racconto del proprio tempo, unendo realtà, memoria e impegno civile attraverso un linguaggio ancora oggi capace di coinvolgere il pubblico.