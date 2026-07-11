Con un commosso messaggio diffuso sui social, Renato Zero ha voluto rendere un sentito omaggio a Peppino di Capri, l'icona della musica italiana scomparsa all'età di 86 anni dopo aver affrontato una lunga malattia. Il cantautore romano ha celebrato un legame profondo e duraturo che ha unito i due artisti per decenni. Questa amicizia, nata agli albori delle rispettive carriere, si era consolidata nel tempo, alimentata da una profonda stima reciproca e arricchita da numerose collaborazioni. Zero ha ricordato con particolare affetto l'ultimo incontro avvenuto a Capri, nella villa dell'artista, appena due settimane prima della sua dipartita, sottolineando l'importanza di quell'ultimo abbraccio.

Il ricordo di un faro e di un porto sicuro

Nel suo toccante tributo, Renato Zero ha descritto Peppino di Capri come "un faro" che ha illuminato il suo percorso e "un porto sicuro" dove trovare rifugio. Il messaggio ha messo in luce la straordinaria generosità dell'anima dell'amico, sempre dimostrata verso il suo pubblico, gli amici e la sua musica. L'artista romano ha espresso la sua convinzione che il ricordo indelebile di Peppino di Capri continuerà a vivere e a ispirarlo, manifestandosi in ogni suo pensiero e in ogni nota che comporrà. Questo ribadisce il valore di un rapporto umano e professionale che ha saputo resistere attraverso decenni.

L'emozione dell'ultimo incontro a Capri

L'intensità del legame tra i due artisti è stata ulteriormente evidenziata dall'incontro avvenuto appena due settimane prima della triste notizia.

Renato Zero aveva infatti compiuto una visita speciale a Peppino di Capri nella sua residenza di Capri, Villa Castiglione. Questo momento di profonda condivisione, immortalato da una fotografia poi diffusa sui social media, era stato accolto e celebrato con gioia dallo stesso Peppino di Capri, che lo aveva descritto come "un momento speciale" tra amici che condividevano musica e vita. Tale gesto ha assunto il significato di un vero e proprio ultimo saluto tra due figure iconiche della musica italiana, suggellando un'amicizia autentica e duratura.

Il commosso messaggio di Renato Zero si è concluso con un augurio speciale rivolto all'amico scomparso, esprimendo il desiderio che il cielo lo possa accogliere come merita.

Il ricordo di Peppino di Capri non solo continuerà a vivere nel cuore dei suoi innumerevoli fan, ma rimarrà altresì vivido e significativo per tutti coloro che hanno condiviso con lui un lungo e fruttuoso percorso artistico e umano.