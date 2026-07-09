La 57ª edizione del Festival fotografico Rencontres d’Arles, uno degli appuntamenti culturali più significativi dedicati alla fotografia a livello internazionale, ha preso il via il 6 luglio ad Arles, nel sud della Francia. Sotto la direzione di Christoph Wiesner, l'edizione di quest'anno si concentra sul continente africano, esplorando la sua storia, le riletture critiche nel contesto postcoloniale e le più recenti espressioni artistiche. Un'attenzione particolare è riservata anche ai fotografi della sponda sud del Mediterraneo. Il festival celebra inoltre il centenario della nascita del grande fotografo statunitense William Klein, nato a New York il 19 aprile 1926.

Il ricco programma del 2026 prevede quarantasette mostre distribuite in oltre ventotto spazi espositivi, coinvolgendo la città e presentando le opere di quattrocento artisti fino al 4 ottobre. Tra le esposizioni di spicco figurano 'Ghana! Sognare l’indipendenza. 1957‑1976', 'Paul Kodjo. Photoromance', 'Sammy Baloji. Paysage prisme : une traversée katangaise' e 'Katia Kameli. Il romanzo algerino (Un nuovo capitolo)'. Tra gli autori rappresentati, si distinguono anche Martine Barrat, nota per i suoi reportage tra la Parigi della Goutte d’Or e la New York degli anni Settanta, Ming Smith e Harry Gruyaert.

La campagna di Reporters sans frontières per il fotogiornalismo da Gaza

Parallelamente alle esposizioni ufficiali, Arles è stata teatro di iniziative indipendenti legate all’attualità.

Nella notte tra il 7 e l’8 luglio, Reporters sans frontières (RSF) ha lanciato una campagna di affissioni per onorare Abdul Hakim Abu Riash, fotoreporter palestinese vincitore nel 2026 del Prix RSF Photo Lucas Dolega-La SAIF. Nonostante l'assenza di mostre ufficiali dedicate a Gaza, l'organizzazione ha esposto un centinaio di grandi manifesti riproducenti fotografie dalla serie 'Gaza's Agony: War, Hunger, and Loss'. Realizzate a Gaza nel 2025, queste immagini documentano le conseguenze dei bombardamenti, la crisi sanitaria e la ricerca dei dispersi, rendendo omaggio ai fotoreporter palestinesi che operano in condizioni di estremo rischio per documentare il conflitto.

Martin Roux, responsabile del bureau crises di RSF, ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, affermando che "Queste foto devono essere viste ad Arles, così come dovrebbero esserlo ovunque.

Continuare a guardare e informarsi rappresenta un dovere di resistenza di fronte al black-out mediatico imposto dalle autorità israeliane su Gaza". Secondo i dati raccolti, dal 7 ottobre 2023 oltre 220 giornalisti palestinesi sono stati uccisi durante il conflitto, di cui almeno 70 mentre svolgevano la loro missione informativa.

Storia e impatto internazionale del festival

Le Rencontres d’Arles, fondate nel 1970 da Lucien Clergue, Michel Tournier e Jean-Maurice Rouquette, si sono affermate nel corso degli anni come un punto di riferimento globale per la fotografia contemporanea. Ogni estate, il festival offre un ampio panorama di autori, stili e tematiche, trasformando numerosi spazi della città – tra cui edifici storici, antiche cappelle, ex fabbriche e cortili – in luoghi espositivi temporanei.

Nelle edizioni passate, Arles ha ospitato anteprime assolute, retrospettive dei più grandi fotografi del XX e XXI secolo e focus sulle nuove tendenze e le geografie emergenti della fotografia.

Il pubblico del festival è eterogeneo, composto da appassionati, critici, professionisti del settore e semplici curiosi. La ricchezza delle proposte e la vitalità delle mostre e delle attività collaterali favoriscono ogni anno un confronto internazionale tra artisti, operatori e comunità locali. L'edizione 2026 conferma la vocazione internazionale delle Rencontres, ponendo la fotografia al centro come linguaggio universale capace di riflettere e raccontare le sfide, le speranze e le contraddizioni della contemporaneità.