Il Cratere di Alcmena, un prezioso vaso risalente al IV secolo a.C., è tornato a essere un punto focale del percorso espositivo presso il Museo Archeologico Eoliano Luigi Bernabò Brea di Lipari. Questo significativo ritorno segue un accurato intervento di restauro, reso possibile grazie al contributo del Soroptimist Club Lipari-Eolie e alla collaborazione con il Parco Archeologico delle Eolie, diretto dall'architetto Rosario Vilardo.

La ceramica a figure rosse che compone il cratere è un'opera di straordinaria fattura, raffigurante Alcmena sul rogo, affiancata dalle figure divine di Zeus ed Hermes.

Questa scena evoca la tragedia perduta "Alcmena" di Euripide, offrendo uno spaccato unico sulla mitologia e le rappresentazioni teatrali dell'antica Grecia. Il reperto, oltre al suo indubbio valore artistico, riveste un'importanza storica cruciale per la comprensione delle tradizioni culturali e religiose dell'epoca.

Il Restauro e la Rete di Collaborazioni

L'opera di restauro è stata meticolosamente eseguita dalla restauratrice Amalia Criscione, sotto la supervisione scientifica dell'archeologa Maria Clara Martinelli. Un ruolo fondamentale nel finanziamento di questo progetto è stato svolto dal Soroptimist International Club Lipari-Isole Eolie, che ha destinato a questa iniziativa culturale i fondi raccolti nell'ambito della "Settimana Eoliana".

La presentazione ufficiale del Cratere di Alcmena restaurato si è tenuta il 15 luglio 2026 presso la Sala Didattica del museo, un evento che ha visto la partecipazione di numerose socie del Soroptimist provenienti da Club di tutta Italia. In questa occasione, la presidente del Soroptimist Club Lipari-Isole Eolie, Tiziana De Luca, ha sottolineato l'importanza di tale iniziativa: "La restituzione del Cratere di Alcmena al percorso espositivo del Museo rappresenta un importante risultato per l’intera comunità e dimostra come la collaborazione tra istituzioni culturali e associazioni di servizio possa tradursi in azioni concrete di salvaguardia e valorizzazione del nostro patrimonio culturale".

La Storia del Reperto e il suo Significato per Lipari

Il Cratere di Alcmena fu rinvenuto nella contrada di Diana, un'area che ospita la vasta necropoli greca e romana di Lipari. La scoperta avvenne durante gli scavi archeologici avviati negli anni Cinquanta dal celebre archeologo Luigi Bernabò Brea. Il vaso, proveniente da una cista funeraria corredata da un ricco insieme di oggetti, è una preziosa testimonianza del ruolo centrale del teatro nella cultura dell'antica Lipàra.

In quel contesto, i miti e le narrazioni venivano celebrati e reinterpretati non solo attraverso le rappresentazioni sceniche, ma anche mediante la produzione ceramica, di cui il cratere è un esemplare magnifico. L'iniziativa di restauro e la successiva esposizione del reperto offrono oggi un'opportunità unica di approfondimento sul suo valore storico e artistico.

Il Cratere di Alcmena potrà così continuare a narrare la storia millenaria delle Isole Eolie alle generazioni presenti e future, fungendo da ponte tra il passato e il presente e rafforzando la consapevolezza dell'inestimabile patrimonio archeologico dell'arcipelago.