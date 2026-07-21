Un importante intervento di restauro ha permesso di riscrivere la storia di un prezioso bene artistico custodito nella chiesa di Lingua, una suggestiva frazione del comune di Santa Marina Salina, nell'incantevole arcipelago delle Eolie. La statua dell'Immacolata, precedentemente considerata di epoca più recente, è stata ora attribuita a un periodo ben più antico, collocandosi tra il XVI e il XVII secolo. Questa nuova datazione rappresenta una scoperta di notevole rilevanza per il patrimonio culturale e religioso dell'isola.

La nuova datazione: un risultato del restauro

L'opera, che raffigura l'Immacolata Concezione, è stata sottoposta a un accurato e meticoloso restauro che ha svelato dettagli cruciali per la sua corretta collocazione storica. Durante i lavori di recupero, gli esperti hanno potuto analizzare in profondità le caratteristiche stilistiche e le tecniche esecutive impiegate nella realizzazione della scultura. Questi elementi hanno fornito prove inequivocabili che l'opera è stata creata tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, un'epoca di grande fermento artistico e religioso.

La revisione della datazione precedentemente attribuita alla statua non è un dettaglio minore, ma un elemento che arricchisce la comprensione dell'arte sacra e della sua evoluzione nelle Isole Eolie.

Il lavoro dei restauratori, quindi, non si è limitato al recupero estetico, ma ha assunto un valore di ricerca storico-artistica, contribuendo a una più precisa conoscenza del contesto in cui l'opera fu concepita e realizzata.

L'Immacolata di Lingua: un tesoro per Salina

La statua dell'Immacolata è collocata all'interno della chiesa di Lingua, un luogo di culto che si erge in una delle pittoresche frazioni di Santa Marina Salina, sull'isola di Salina. Questa scoperta non solo valorizza l'opera in sé, ma illumina anche il ruolo storico e culturale della chiesa stessa, confermandola come custode di significative testimonianze del passato eoliano.

La nuova attribuzione temporale offre alla comunità locale e agli studiosi un nuovo sguardo sul proprio patrimonio culturale, evidenziando la profondità e l'antichità delle radici artistiche e devozionali.

L'importanza di questo bene storico-artistico si amplifica, diventando un punto di riferimento per la storia dell'arte sacra nell'arcipelago e un motivo di orgoglio per gli abitanti di Lingua e Salina. Il restauro ha così restituito non solo la bellezza originaria dell'opera, ma anche una parte fondamentale della sua identità storica.