Il Palazzo Farnese a Caprarola ha riaperto completamente le sue sale d'onore, restituendo al pubblico il magnifico splendore degli spazi originariamente concepiti da alcuni dei più grandi maestri del Rinascimento. L'ampio intervento di restauro ha riportato alla luce il genio di architetti del calibro di Antonio da Sangallo il Giovane, Michelangelo, Jacopo Barozzi da Vignola e Giacomo Della Porta. L'inaugurazione, avvenuta il 10 luglio 2026, ha celebrato il ritorno alla fruizione pubblica di ambienti di eccezionale valore storico e artistico, con la partecipazione di autorità locali e rappresentanti degli organi di tutela.

Numerosi ambienti affrescati, tra cui la Sala Regia, la Sala degli Angeli e diversi saloni solitamente inaccessibili, sono stati interessati dai lavori.

Il complesso cinquecentesco di Caprarola, pregevole esempio di architettura manierista, è stato oggetto di un dettagliato intervento che ha permesso la pulitura, il recupero strutturale e la valorizzazione delle sue superfici decorate. Questa riapertura è un evento significativo, che consente ai visitatori di ammirare le opere nella loro collocazione originale e di accedere agli ambienti più nobili dell’edificio. L'impegno congiunto di istituzioni e specialisti ha permesso di restituire alla comunità e ai visitatori un patrimonio unico, riportando alla luce colori e dettagli che il tempo aveva offuscato.

Le Sale d'Onore: un Percorso Restaurato

Il rinnovato percorso di visita include ora la Sala Regia, celebre per i suoi affreschi e le decorazioni commissionate dalla potente famiglia Farnese, e la Sala degli Angeli, con i suoi temi religiosi e allegorici. Sono stati resi accessibili anche diversi ambienti che in precedenza rimanevano chiusi, offrendo un'occasione inedita per esplorare a fondo il Palazzo Farnese. Gli interventi hanno migliorato non solo l'estetica, ma anche le condizioni di conservazione delle preziose superfici pittoriche e degli arredi storici.

Incastonato nella suggestiva cittadina di Caprarola, in provincia di Viterbo, il palazzo rappresenta una testimonianza significativa del potere e della raffinata sensibilità artistica della famiglia Farnese.

Fu proprio nel corso del XVI secolo che i Farnese affidarono la realizzazione di questa straordinaria residenza ad alcuni tra gli architetti più influenti dell'epoca. Antonio da Sangallo il Giovane ideò la fase iniziale del progetto, successivamente sviluppato da Vignola, che lo trasformò in una delle dimore più sofisticate d'Italia.

Storia e Architettura del Capolavoro Farnese

Costruito tra il 1559 e il 1575 su volere del cardinale Alessandro Farnese, il Palazzo Farnese è rinomato per la sua distintiva pianta pentagonale e per la scenografica scalinata elicoidale, capolavoro di Vignola, che connette armoniosamente i vari livelli dell'edificio. Gli interni sono arricchiti da imponenti cicli pittorici, realizzati da artisti di spicco del tardo Rinascimento, tra cui Taddeo e Federico Zuccari, Giovanni De Vecchi e Raffaellino da Reggio.

La funzione originaria del palazzo combinava esigenze difensive con quelle di rappresentanza, mirate a esaltare il prestigio dei Farnese nel territorio della Tuscia.

Oggi, il Palazzo Farnese si afferma come uno dei principali poli museali del Lazio, ammirato per l'integrità dei suoi ambienti storici e la ricchezza delle sue decorazioni. Inserito in un contesto paesaggistico di grande fascino, il complesso include anche magnifici giardini monumentali, parte integrante dell'esperienza di visita e anch'essi oggetto di analoghi interventi di valorizzazione. Il rinnovato percorso espositivo mira a rendere più accessibili i contenuti storici e artistici, offrendo strumenti multimediali e visite guidate per favorire una più profonda conoscenza di questo prezioso patrimonio rinascimentale.