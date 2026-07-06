Si sono concluse le riprese del nuovo film di Riccardo Milani, un'opera cinematografica interamente girata in Molise. Il set ha coinvolto diverse località, tra cui Campobasso, Isernia e numerosi borghi, con attiva partecipazione delle comunità locali. Il film, dal titolo ancora riservato, rappresenta una novità per il panorama cinematografico nazionale, puntando a valorizzare una regione raramente scelta come location principale.

Le riprese, durate alcune settimane, hanno visto la collaborazione di maestranze e tecnici del posto. La produzione ha evidenziato come "girare in Molise abbia permesso di scoprire scenari inediti e una particolare accoglienza".

Le istituzioni regionali hanno accolto l'iniziativa con entusiasmo, riconoscendo il valore promozionale della scelta. La presenza di Milani e della troupe ha acceso i riflettori su tradizioni e paesaggi di un'area spesso trascurata dal cinema italiano, inserendosi nella filmografia del regista, noto per narrare storie radicate nei luoghi e nella società italiana.

Il Molise protagonista sul grande schermo

La scelta di ambientare la pellicola in Molise segna un punto di svolta per il territorio, finora raramente protagonista di produzioni nazionali. Le riprese hanno esplorato numerosi scorci, offrendo al pubblico una prospettiva nuova su borghi, centri storici, piazze e paesaggi che ne costituiscono l'identità culturale.

L'uso di ambientazioni reali rafforza l'autenticità del racconto, valorizzando luoghi poco noti a livello nazionale.

L'impegno della troupe, che ha coinvolto realtà locali per location, personale tecnico e figuranti, testimonia il legame tra produzione e comunità molisana. Le istituzioni hanno accolto favorevolmente questa collaborazione, evidenziando come il set rappresenti una significativa opportunità di crescita e di promozione turistica.

La visione di Riccardo Milani per l'Italia

Riccardo Milani è un regista apprezzato per la sensibilità nel narrare storie italiane contemporanee. Le sue opere, ambientate in contesti autentici, integrano paesaggio e tessuti sociali locali nella narrazione.

Sebbene non siano state divulgate informazioni su trama o cast, questa nuova produzione conferma la sintonia di Milani con territori meno esplorati, scegliendo il Molise come protagonista visivo e culturale. Nelle precedenti realizzazioni, ha valorizzato peculiarità urbane e rurali, attento all'Italia meno rappresentata dal cinema mainstream.

La conclusione delle riprese segna l'attesa per l'uscita nelle sale. Sarà allora possibile scoprire come le suggestive immagini del Molise saranno integrate nel racconto filmico, offrendo una nuova prospettiva sulla regione e sulle sue potenzialità culturali e turistiche.