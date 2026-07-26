Un importante riconoscimento internazionale è stato conferito ai teatri condominiali delle Marche e dell'Italia centrale, ufficialmente iscritti nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco. L'annuncio è giunto dalla 48ª sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, tenutasi a Busan, in Corea del Sud, dove è stato riconosciuto il valore storico e culturale del sistema dei teatri condominiali all’italiana del XVIII e XIX secolo presenti nella regione centrale del Paese.

La selezione ha incluso un totale di dieci teatri, di cui ben otto si trovano nel territorio marchigiano.

Questi gioielli architettonici e culturali sono: il teatro Pergolesi di Jesi, il Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il Serpente Aureo di Offida, il teatro dell’Aquila di Fermo, il Lauro Rossi di Macerata, il Feronia di San Severino Marche, il Gentile da Fabriano di Fabriano e il Bramante di Urbania. La loro inclusione nella prestigiosa lista UNESCO celebra una tradizione unica e una bellezza straordinaria, offrendo loro la vetrina internazionale che meritano.

Orgoglio territoriale e prospettive di sviluppo

Francesco Ricci ha accolto la notizia con entusiasmo, definendola una «vittoria di tutto il territorio» e un motivo di profondo orgoglio. «Una notizia di cui essere orgogliosi: i nostri borghi, le nostre comunità, una tradizione unica che oggi il mondo ci riconosce.

Hanno una storia e una bellezza straordinaria e, finalmente, adesso, anche la vetrina internazionale che meritano», ha dichiarato. Ricci ha inoltre sottolineato l'importanza di tradurre questo prestigioso riconoscimento in concrete opportunità per le comunità locali, evidenziando la necessità di trasformarlo in «sviluppo reale affinché sia davvero un'opportunità di crescita e lavoro per i nostri borghi».

La candidatura e il ruolo strategico per il turismo

La candidatura, che ha portato a questo significativo risultato, è stata promossa con determinazione dalla Regione Marche, con il fondamentale supporto del Ministero della Cultura. I siti riconosciuti dall'Unesco rappresentano una rete di grande rilevanza per il turismo culturale, capace di attrarre visitatori e valorizzare le peculiarità di ogni località.

In questo contesto, Ricci ha rivolto un augurio alle comunità custodi di questi teatri, garantendo il proprio sostegno per i futuri progetti volti a massimizzare i benefici di tale riconoscimento.

È importante notare che, sebbene numerosi teatri siano stati inclusi, alcuni non sono rientrati nella selezione finale. Tra questi figurano il Rossini di Pesaro, il teatro della Fortuna di Fano, il Bruno Mugellini di Potenza Picena, il Persiani di Recanati, il Vaccaj di Tolentino e il teatro Comunale di Porto San Giorgio. Nonostante queste esclusioni, l'iscrizione di otto teatri marchigiani nel Patrimonio Mondiale dell'Unesco segna un traguardo storico per la regione e per l'intero panorama culturale italiano.