L'Università Europea di Roma ha conquistato il primo posto nella classifica nazionale per la ricerca in psicologia clinica. Questo importante traguardo, annunciato il 14 luglio 2026, rappresenta un significativo riconoscimento per l'ateneo capitolino, che si conferma polo di eccellenza nelle attività scientifiche.

Eccellenza nella ricerca riconosciuta

Il Censis, centro studi di riferimento per le analisi socio-economiche, ha valutato le attività di ricerca delle università italiane. L'analisi ha assegnato all'Università Europea di Roma la prima posizione per qualità e impatto delle ricerche in psicologia clinica.

Questo successo è frutto dell'impegno costante di docenti e ricercatori, la cui dedizione ha permesso di raggiungere elevati standard accademici. L'ateneo ha espresso grande soddisfazione per il risultato, che testimonia la validità del percorso e l'efficacia degli investimenti nella ricerca scientifica.

Il profilo dell'Università Europea di Roma

Fondata nel 2005, l'Università Europea di Roma è un ateneo privato situato nella zona ovest della capitale. Propone un'offerta formativa diversificata, con corsi di laurea triennale e magistrale in discipline quali psicologia, economia, giurisprudenza e scienze della formazione. Sin dalla sua nascita, l'università ha posto una forte enfasi sulla ricerca scientifica, considerandola un elemento chiave per la crescita accademica.

Si distingue inoltre per i numerosi progetti internazionali sviluppati in collaborazione con altri enti, favorendo uno scambio culturale e scientifico.

Il primato ottenuto nel campo della psicologia clinica, conferito dal Censis, rafforza la reputazione dell'Università Europea di Roma. Questo riconoscimento non solo valorizza il lavoro innovativo svolto nel settore, ma consolida la posizione dell'ateneo tra le istituzioni accademiche più attive nella ricerca psicologica nazionale. L'università continua così a contribuire all'avanzamento delle conoscenze e alla formazione di professionisti qualificati.