L'edizione 2026 del Meeting di Rimini si prepara ad accogliere un evento di straordinaria importanza: la visita del Papa. Questa presenza, attesa con grande interesse, si inserisce in un contesto di dibattito intenso e focalizzato sulle questioni internazionali. L'appuntamento annuale, ospitato nella città romagnola, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo politico e figure di primo piano della società civile. La presenza del Pontefice è uno dei momenti culminanti del programma, che quest'anno dedica particolare attenzione alla politica internazionale e alle crisi globali che segnano numerosi Paesi nel mondo.

Il programma del Meeting, come annunciato dagli organizzatori, si concentrerà su una serie di incontri e dibattiti dedicati alle sfide globali, tra cui le tensioni geopolitiche e le emergenze umanitarie. Sono previsti interventi di personalità politiche italiane e internazionali, affiancati da tavole rotonde su temi di attualità come la gestione delle crisi e il ruolo delle istituzioni nell'affrontare i cambiamenti in corso. Gli organizzatori sottolineano che la visita del Papa rappresenta un segnale significativo di attenzione verso le questioni più urgenti che coinvolgono la comunità internazionale.

Il programma tra politica e sfide globali

Tra i cardini tematici del Meeting figurano la pace, la solidarietà e il dialogo internazionale.

Gli incontri intendono offrire spunti di riflessione sulle modalità con cui la politica può rispondere alle crisi globali e promuovere soluzioni condivise. L'evento si propone come un luogo di confronto tra idee e proposte, arricchito dalla partecipazione di esperti, accademici e rappresentanti delle istituzioni.

Il ruolo e la missione del Meeting di Rimini

Il Meeting di Rimini si conferma una manifestazione culturale di grande risonanza, che si svolge annualmente nella città romagnola. L'evento rappresenta un punto di riferimento per il dibattito pubblico su temi di attualità, cultura, politica e società. Promosso dalla Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, il suo obiettivo primario è favorire l'incontro e il dialogo costruttivo tra persone di diversa provenienza e orientamento. Nel corso degli anni, il Meeting ha ospitato numerose personalità di rilievo nazionale e internazionale, consolidando il proprio ruolo nel panorama degli eventi culturali italiani.