L’Agis Piemonte-Valle d’Aosta ha annunciato la nascita dell’Associazione dello Spettacolo dal Vivo, una nuova realtà che riunisce gli operatori di prosa, danza, circo e festival della macroregione. L’ufficializzazione è avvenuta durante l’assemblea generale dell’Unione Interregionale, svoltasi il 7 luglio 2026 nella sede torinese dell’associazione.

La nuova associazione raccoglie i soggetti che facevano parte del coordinamento informale Tedap ed entra a pieno titolo nell’Unione Interregionale Agis. Contestualmente, è stato approvato il nuovo Statuto che ridefinisce la struttura dell’Unione: ne fanno ora parte le sezioni territoriali di Anec (esercenti cinema), Acec (sale della comunità), Anesv (spettacolo viaggiante) e la nuova Associazione dello Spettacolo dal Vivo.

Nel complesso, la “Casa delle Associazioni” rappresenta 261 imprese culturali e creative.

Il rafforzamento della rete e il sostegno a Torino 2033

Francesco Giambrone, presidente nazionale dell’Agis, ha evidenziato come «la riorganizzazione rappresenti un passo importante nel rafforzamento della rete territoriale dell’Agis». Ha sottolineato che le unioni regionali sono «presìdi fondamentali per il settore», e che cinema e spettacolo dal vivo «condividono gli stessi obiettivi e la responsabilità di tutelare il lavoro di migliaia di professionisti». Giambrone ha anche espresso apprezzamento per il nuovo Statuto e ha ribadito il sostegno dell’associazione alla candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033, definendola «una sfida di sistema per l’intero Paese».

Una nuova Agis basata su partecipazione e confronto

Gimmi Basilotta, presidente dell’Unione Interregionale Agis Piemonte-Valle d’Aosta, ha dichiarato che la nascita della nuova associazione rappresenta «un obiettivo raggiunto» e segna l’avvio di «una nuova Agis fondata sulla partecipazione delle associazioni e sul confronto costante».

All’assemblea hanno partecipato, tra gli altri, l’assessora alla Cultura della Regione Piemonte Marina Chiarelli, l’assessora alla Cultura della Città di Torino Rosanna Purchia, il direttore della Fondazione per la Cultura di Torino Alessandro Isaia e il direttore della candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033 Agostino Riitano.