Rita Pavone è stata insignita del Maximo Excellence Award alla seconda edizione dell'Italian Global Series, il festival dedicato alla serialità italiana e internazionale in corso a Rimini e Riccione. L'artista, con una carriera di oltre 63 anni, ha costantemente dimostrato la sua capacità di anticipare i tempi e di scegliere percorsi originali. Ne è prova la sua interpretazione ne Il giornalino di Gian Burrasca, la prima serie italiana diretta da una donna, Lina Wertmuller. "La Pavone ci anticipa sempre, quando noi arrivavamo lei era già ripartita", ha ricordato sorridendo la cantante, citando una battuta di Luca Bizzarri.

Pavone ha ammesso: "Mi è costato molto fare questo, perché anticipare i tempi vuol dire fare cose, toccare argomenti che magari altri all'inizio non accettano. Però in me c'è soprattutto la gioia per essere arrivata a dei traguardi prima degli altri".

Nel corso della sua lunga carriera, Rita Pavone ha venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo e continua a rinnovarsi. Ne è testimonianza il suo ritorno a Sanremo in gara nel 2020 con il brano "Niente (Resilienza, 74)", proposto anche sul palco dell'Italian Global Series. L'artista ha espresso il desiderio di tornare al Festival della Canzone Italiana: "Con una bella canzone mi piacerebbe andare di nuovo a Sanremo. Non tanto come ospite, ma in gara, perché a me piace lottare".

Riguardo a Stefano De Martino, il nuovo conduttore del festival, ha dichiarato: "Lui è bravo, l’ho sentito anche cantare bene, poi suona il pianoforte, balla… spero che trovi le persone giuste perché mi pare lui sia sulla strada giusta, è uno che conosce questo mestiere". Ha inoltre ribadito la sua gratitudine ad Amadeus: "Non lo dimenticherò mai, perché è lui che dopo 38 anni mi ha riportato a Sanremo".

La visione di Rita Pavone sulla musica attuale

In merito alla musica italiana attuale, Pavone ha espresso alcune riserve. Ha sottolineato che la "colpa" non è dei giovani musicisti, tra i quali riconosce "veri talenti", ma dei discografici, che "vogliono riproporre continuamente lestesse cose, lo stesso suono".

Ha ricordato con nostalgia l'epoca d'oro della musica italiana, caratterizzata dalla collaborazione con figure storiche come Ennio Morricone e Luis Bacalov, e l'emergere dei grandi cantautori italiani. Secondo Pavone, in passato c'era maggiore apertura alla sperimentazione, mentre oggi si osserva una certa ripetitività. In un recente intervento, ha affermato: "È solo rumore, ci siamo dimenticati la melodia. Come diceva Armstrong back to the melody".

Il repertorio di Rita Pavone mantiene una notevole attualità: brani iconici come Datemi un martello, Il ballo del mattone, Come te non c'è nessuno, Cuore, Viva la pappa col pomodoro e Il Geghegè sono frequentemente utilizzati in film e serie di tutto il mondo.

Tra le produzioni che hanno scelto le sue canzoni figurano "Opera senza autore" di Florian Henckel Von Donnersmarck, "Ripley" con Andrew Scott e Dakota Fanning, "Funny Woman" con Gemma Arterton, il racconto spagnolo distopico "En Fin" e la commedia "Nonnas", un successo su Netflix con Vince Vaughn, Susan Sarandon, Talia Shire e Lorraine Bracco. L'artista ha inoltre anticipato che altre tre produzioni internazionali faranno uso delle sue celebri incisioni, rese celebri anche dalle versioni in diverse lingue che hanno scalato le classifiche globali.

Traguardi personali e legami affettivi

La settimana del premio coincide con un altro significativo traguardo personale: l'11 luglio il marito Teddy Reno festeggerà i suoi 100 anni.

Pavone ha ripercorso con affetto la loro storia, ricordando le difficoltà iniziali e la solidità della loro unione. "Il geriatra ci ha detto che potrebbe arrivare anche a 105 se non ci saranno recidive. L'anno scorso ha avuto una polmonite ma ora sta bene. L'unica cosa è che ogni tanto è un po' confuso ma è ancora un gran figo", ha aggiunto sorridendo. Ha poi proseguito: "Insieme ci siamo molto divertiti, abbiamo combattuto, abbiamo creduto in una storia che era vera anche se nessuno ci metteva una lira sopra".

Un'altra menzione significativa è stata dedicata a Tony Renis, anche lui "a breve centenario", a cui Pavone ha destinato il brano Questo nostro amore del 1967, in occasione di un omaggio presso la Cinémathèque française.

Ripercorrendo la propria biografia, Pavone ha evidenziato come il suo successo sia stato frutto di decisioni coraggiose e di importanti opportunità internazionali, a volte limitate dalla sua giovane età e dalla necessità di rientrare in Italia. "Io ho avuto delle grandi opportunità, purtroppo ero minorenne, sennò avrei fatto una scelta diversa, come restare di più negli Stati Uniti", ha affermato. Ha ricordato con gratitudine l'accoglienza ricevuta negli Stati Uniti da grandi artisti come Sammy Davis Jr.