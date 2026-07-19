Suzanne Vega ha inaugurato la tappa italiana del suo "Flying with Angels Tour" il 18 luglio 2026 a Padova, con un concerto in Piazza Eremitani che ha richiamato duemila spettatori nell’ambito del Castello Festival. L'artista, con il suo consueto spirito ironico e dialogante, ha espresso il suo affetto per l'Italia: “Grazie Italia, vorrei parlare sempre italiano ma poi rischio di dire cose del tipo ‘il mio gatto beve capuccino’, vi amo”.

Lo spettacolo prende il nome dal suo decimo album, "Flying with Angels", che segna il ritorno della cantautrice con nuovi brani dopo dieci anni.

La scaletta ha sapientemente miscelato il nuovo repertorio con successi mondiali come “Luka” e “Tom’s Diner”, includendo tributi a Elvis Costello con “Lipstick Vogue” e a Lou Reed con “Walk on the Wild Side”. Un momento saliente è stato l’aneddoto su Bob Dylan: “Ho aperto un concerto di Bob Dylan in Norvegia nel 2012, finita la mia esibizione nel backstage ho rubato un bacio a Bob che mi ha detto ‘vorrei rivederti’. Non l’ho più rivisto. È stata la relazione più corta della mia vita. Ma se Bob vuole rivedermi sa dove trovarmi”.

Le date del tour italiano e il nuovo album

Dopo Padova, il tour italiano di Suzanne Vega prosegue il 20 luglio a Roma (Casa del Jazz), il 23 luglio a Carpi, il 24 a Monforte d’Alba e si conclude il 25 luglio a Pisa (Giardino Scotto).

Il "Flying with Angels Tour" ha già visto la cantautrice impegnata in centinaia di concerti internazionali dal giugno 2025, tra Europa e Stati Uniti, consolidando la sua presenza sulla scena musicale.

Il nuovo album, "Flying with Angels", è il primo lavoro in studio con brani inediti dopo oltre un decennio, prodotto da Gerry Leonard, storico chitarrista e collaboratore di Vega. L’artista è affiancata in tour anche da Stephanie Winters al violoncello. Vega ha descritto il concept dell'album: ogni canzone nasce in “un’atmosfera di lotta: lotta per sopravvivere, parlare, dominare, vincere, fuggire, aiutare qualcun altro o semplicemente vivere”.

Carriera, successi e collaborazioni

Figura emblematica del folk revival degli anni Ottanta, Suzanne Vega ha lasciato un segno indelebile con il suo esordio omonimo del 1985.

Brani come “Luka”, “Marlene on the Wall” e “Tom’s Diner” (quest'ultimo reso celebre anche da un remix del duo DNA) sono divenuti parte del patrimonio musicale contemporaneo. La sua discografia, che include album come "Solitude Standing" e "99.9F", ha venduto milioni di copie globalmente, riscuotendo ampio successo di critica e pubblico.

La sua ricerca artistica si è estesa anche al cinema, con il film “Lover, Beloved” dedicato alla scrittrice Carson McCullers, che include brani scritti con Duncan Sheik. Il ritorno con "Flying with Angels" riafferma una carriera ricca di prestigiose collaborazioni e un'attenzione costante alla qualità testuale e musicale. La produzione dell'ultimo disco ha visto ancora una volta la partecipazione di Gerry Leonard, noto per i suoi lavori con artisti del calibro di David Bowie e Laurie Anderson. Il tour internazionale proseguirà in Europa (Regno Unito, Belgio, Germania), per poi toccare Australia, Nuova Zelanda e concludersi negli Stati Uniti nel 2027.