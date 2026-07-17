L'undicesima campagna di scavi e ricerche nel quartiere ellenistico-romano del Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi ad Agrigento ha portato alla luce nuove testimonianze della presenza cristiana nell'antica città di Akragas.

Il progetto, avviato nel 2016, nasce dalla collaborazione tra il Campus di Ravenna dell'Università di Bologna e il Parco archeologico e paesaggistico di Agrigento, con l'obiettivo di indagare uno dei principali quartieri abitativi dell'antica città.

Nuove scoperte nel quarto isolato

Le ricerche appena concluse si sono concentrate nel quarto isolato del Quartiere ellenistico-romano, dove da alcuni anni sono in corso gli scavi attorno a un ampio complesso termale di età tardo antica.

Nei pressi delle terme è stato individuato un edificio risalente probabilmente al III secolo a.C., rimasto in uso almeno fino al V secolo d.C. La funzione e le trasformazioni che hanno interessato questo spazio nell'arco di quasi otto secoli non sono ancora state definite con certezza, secondo quanto spiegato dal Parco della Valle dei Templi.

Durante gli scavi è stato inoltre rinvenuto un mosaico con motivi geometrici e tessere policrome, attribuibile con buona probabilità all'età tardo antica.

Le tracce della presenza cristiana

"Un motivo di interesse per l'edificio appena messo in luce - specifica Giuseppe Lepore, professore di Archeologia classica presso il campus di Ravenna - è costituito da alcuni indizi che sembrano ricondurre anche questo spazio alla religione cristiana che tra III e IV sec.

d.C. inizia a strutturarsi all'interno delle città del mondo romano e in Sicilia in particolare".

"È infatti di grandissimo interesse la "vasca" quadrangolare rinvenuta sigillata in uno dei vani di questo edificio, al cui interno sono stati recuperati numerosi resti di ossi di piccoli animali (probabilmente residui di pasti rituali), monete e tappi di anfore, uno dei quali con inciso un monogramma cristiano", ha aggiunto l'archeologo.

Una città cristiana nell'antica Akragas

Le scoperte si inseriscono in un quadro più ampio delineato dalle ricerche degli ultimi anni.

"Più in generale - aggiunge Maria Serena Rizzo, funzionaria archeologa del Parco di Agrigento - le ricerche degli ultimi anni stanno mettendo in luce una vera e propria "città cristiana", con le sue articolazioni intorno agli edifici di culto, le sue necropoli e i suoi spazi rituali".