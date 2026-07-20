Il Marateale, rinomato festival cinematografico che si svolge nella suggestiva Maratea, in Basilicata, ha ospitato la presentazione di "Rivedersi". Questo cortometraggio, frutto della collaborazione tra la Fondazione Marateale e l'Ordine dei Medici della provincia di Potenza, esplora il profondo valore umano della cura, focalizzandosi sulla cruciale relazione tra medico e paziente. L'opera si propone di evidenziare come un approccio olistico e attento alla persona sia fondamentale nel percorso di guarigione.

"Rivedersi": un messaggio di ascolto e umanità nella cura

L'opera "Rivedersi" è stata ideata per mettere in luce l'importanza fondamentale di ascolto, empatia e comunicazione nel rapporto tra medico e paziente, elementi considerati essenziali per un percorso di cura efficace e completo. Il cortometraggio si propone di sensibilizzare sia il vasto pubblico che gli operatori sanitari sulla dimensione umana che deve sempre accompagnare ogni intervento medico. La narrazione trae ispirazione da storie vere e da esperienze dirette raccolte tra i professionisti della sanità lucana, conferendo al racconto un'autenticità toccante e un forte impatto emotivo, capace di stimolare una profonda riflessione.

La sinergia tra Fondazione Marateale e Ordine dei Medici per la salute

La Fondazione Marateale, attiva nella promozione della cultura cinematografica e nella valorizzazione del territorio lucano attraverso eventi e iniziative culturali, ha unito le forze con l'Ordine dei Medici della provincia di Potenza. Quest'ultimo, autorevole ente rappresentativo dei medici locali, è impegnato nel migliorare la qualità della relazione medico-paziente e nel promuovere la formazione continua dei professionisti della salute. Questa sinergia ha permesso la realizzazione di "Rivedersi" come potente strumento di sensibilizzazione e formazione, inserendosi in un più ampio e necessario percorso di riflessione sulla centralità della persona nel sistema sanitario. Il film sottolinea con forza l'importanza di rispetto, dignità e fiducia come pilastri etici e irrinunciabilidi ogni atto di cura.