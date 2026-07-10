Prendono il via gli appuntamenti di Road to StartAN 2026, un percorso di incontri e laboratori per giovani (16-35 anni) al Centro giovanile di via Flavia 2 ad Ancona. L'iniziativa avvicina i partecipanti all'industria musicale e dello spettacolo con tre momenti in due settimane: formazione pratica, produzione e performance dal vivo.

Il programma è iniziato con il laboratorio di freestyle «Rime in città», condotto da Miss Simpatia, Gabs, Shekkero e Kioppa. Il prossimo appuntamento è sabato 11 luglio (18-23) con la giornata Mosaic, dedicata a produzione musicale, stampa 3D e sperimentazione tecnologica del suono, con performance e dj set.

«Rime in città» tornerà venerdì 24 luglio con un laboratorio di scrittura creativa (16-18), per testi rap e storytelling. La serata si concluderà alle 21.30 con un contest di brani originali, premiazione e un ospite a sorpresa, per valorizzare la creatività giovanile.

Road to StartAN: il lavoro dietro la musica

L’assessore Marco Battino (Politiche giovanili e università) ha evidenziato come Road to StartAN sveli la dimensione lavorativa del settore musicale. Ha sottolineato il vasto ecosistema di professionalità dietro ogni brano o concerto (autori, tecnici del suono), permettendo ai ragazzi di incontrare direttamente artisti ed esperti.

Battino ha ribadito che il Centro giovanile di via Flavia offre occasioni di approfondimento reale, oltre l'intrattenimento, per far scoprire ai giovani le molteplici strade professionali della musica.

L'iniziativa stimola a immaginare il futuro ed è «un tassello importante verso la terza edizione di StartAN».

Il Centro giovanile di Ancona

Il Centro giovanile di via Flavia è una struttura comunale di Ancona, punto di riferimento per attività culturali, formative e ricreative giovanili. Ospita iniziative per inclusione sociale e crescita personale, collaborando con enti e professionisti per le politiche giovanili.