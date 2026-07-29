Roberta Pinotti è la nuova presidente del Consiglio di amministrazione del Teatro Nazionale di Genova. La nomina è stata ufficializzata lunedì 29 luglio 2026, a seguito della riunione dei soci fondatori. Pinotti, già ministro della Difesa, succede a Igor Chierici, che ha guidato l’istituzione per tre anni. Questo incarico segna un momento storico per il teatro: è la prima volta che una donna assume la presidenza da quando l’ente è stato trasformato in fondazione culturale autonoma nel 2014.

L’assemblea si è tenuta presso la sede sociale e ha visto la partecipazione dei rappresentanti degli enti fondatori: il Comune di Genova, la Regione Liguria, la Fondazione Compagnia di San Paolo e la Fondazione Carige.

Il nuovo Consiglio di amministrazione è ora composto da Roberta Pinotti come presidente, Pietro Martinelli come vicepresidente, e dai consiglieri Valentina Gualtieri, Riccardo Mandracci e Federico Romeo. La delega alla direzione generale è stata affidata a Valeria Stagno.

Nel suo primo intervento, la neopresidente Pinotti ha espresso il suo onore nel “contribuire alla crescita del Teatro Nazionale di Genova, una delle principali realtà teatrali italiane, che con la sua programmazione valorizza la cultura del territorio e si proietta sulla scena internazionale”. Il sindaco di Genova ha accolto con soddisfazione la nomina, evidenziando “la scelta di una personalità con una solida esperienza istituzionale e una profonda conoscenza della realtà culturale cittadina”.

Il Teatro Nazionale di Genova: un’eccellenza culturale

Il Teatro Nazionale di Genova rappresenta un punto di riferimento storico e strategico per la scena culturale e teatrale italiana. Fondato nel 1955 come Teatro Stabile, ha assunto la forma di fondazione di diritto privato nel 2014, ampliando il proprio raggio d’azione. La sua sede principale si trova in via Gramsci, con attività che si estendono anche al Teatro della Corte, al Teatro Modena e al Teatro Duse. Grazie al riconoscimento del Ministero della Cultura, è una delle quattro istituzioni teatrali italiane a godere dello status di Teatro Nazionale.

La programmazione annuale abbraccia tutte le discipline del teatro contemporaneo, dalla prosa alle nuove drammaturgie, ospitando compagnie di rilievo nazionale e internazionale.

La stagione teatrale 2025-2026 ha visto la messa in scena di oltre 60 spettacoli, per un totale di circa 230 rappresentazioni e più di 110.000 spettatori. La fondazione si impegna inoltre in progetti di formazione, rassegne e iniziative volte ad avvicinare il pubblico giovane alle arti sceniche.

Obiettivi e prospettive con la nuova presidenza

L’arrivo di Roberta Pinotti segna un momento significativo per la governance del Teatro Nazionale di Genova. Insieme al rinnovato Consiglio di amministrazione, l’istituzione mira a rafforzare i suoi legami con la città e ad espandere la rete di collaborazioni culturali a livello nazionale ed europeo. La presidente Pinotti ha dichiarato che “uno degli impegni sarà investire nella qualità artistica e nell’inclusione, garantendo al pubblico un’offerta sempre più articolata e internazionale”.

Il Teatro Nazionale di Genova è riconosciuto non solo come un motore culturale fondamentale per la Liguria, ma anche come un polo di innovazione che promuove il ricambio generazionale tra artisti, tecnici e spettatori. La presenza di una figura come Pinotti, con la sua vasta esperienza istituzionale e il suo profondo legame con il territorio, è vista come un elemento chiave per affrontare le future sfide del teatro e per il suo rilancio.