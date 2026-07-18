L'Arena di Verona si prepara ad accogliere l'attesissimo appuntamento con ‘Roberto Bolle and Friends’, il celebre format che dal 2000 si dedica ad avvicinare il grande pubblico all'arte della danza. Questo evento di risonanza internazionale, realizzato in coproduzione con Artedanza, si terrà in un'unica e imperdibile data: martedì 21 luglio. Il palcoscenico veronese vedrà protagonisti ben undici tra i più prestigiosi ballerini solisti del panorama mondiale, guidati dall'ideatore e principale interprete della serata, l'étoile Roberto Bolle.

Un cast stellare per una serata indimenticabile

Accanto a Roberto Bolle, riconosciuto come étoile del Teatro alla Scala di Milano, il palco dell'Arena ospiterà un parterre di stelle della danza. Dalla stessa Scala arriveranno Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. L'Opéra National de Paris sarà rappresentata da Sae Eun Park, Lorenzo Lelli e Shale Wagman, mentre il Dutch National Ballet di Amsterdam porterà la sua prima ballerina Riho Sakamoto. Dal Wiener Staatsballet parteciperanno António Casalinho e Margarita Fernandes, dall'Hungarian National Ballet l'étoile Tatiana Melnik, e dall'Astana Ballet il primo ballerino Baktiyar Adamzhan. Il programma della serata è concepito come un vero e proprio viaggio artistico, capace di fondere la ricchezza della tradizione classica con le espressioni più innovative della modernità.

Non mancheranno celebri passi a due e audaci innovazioni tecnologiche, valorizzate dal sapiente lighting design di Valerio Tiberi.

Tra repertorio classico e nuove creazioni coreografiche

La selezione di brani in scena promette di incantare il pubblico, spaziando dal raffinato repertorio romantico ottocentesco ai capolavori della danza moderna e contemporanea. Tra le coreografie di spicco, si potranno ammirare il Grand-pas classique di Gsovskij e le celebri pagine de Il Corsaro e Don Chisciotte firmate da Petipa. Il programma include anche riletture originali, come quelle di Maillot per Lo Schiaccianoci e di Preljocaj per Mozart. La serata sarà arricchita da creazioni di coreografi del calibro di Lukàcs e Forsythe.

Un momento di particolare attesa sarà la presentazione di una novità assoluta: ‘Narcissus’, un'opera ideata da Moses Pendleton appositamente per Roberto Bolle, che combinerà le suggestive musiche dei Dead Can Dance con l'eterno mito greco. Questo evento di prestigio non solo celebra la danza internazionale, ma inaugura anche una settimana di spettacoli all'Arena, confermando il suo ruolo centrale nel prestigioso cartellone estivo.