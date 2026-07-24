Roberto Bolle, l'acclamato étoile italiano, è stato ufficialmente selezionato per ricevere una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2027. Questo prestigioso riconoscimento lo vedrà celebrato nella categoria Live Theatre/Live Performance. L'annuncio è avvenuto a Los Angeles, dove il suo nome è emerso tra le trentadue personalità scelte quest'anno per l'onorificenza. La selezione, frutto di centinaia di candidature esaminate, è stata presentata da figure di spicco come Ming-Na Wen, Sheila E. e Ron Frierson, presidente della Hollywood Chamber of Commerce.

Un traguardo per la danza italiana nel mondo

La futura stella dedicata a Roberto Bolle rappresenta un traguardo eccezionale non solo per la sua brillante carriera personale, ma anche un importante riconoscimento per la danza italiana su scala globale. Con questo onore, Bolle si unisce a un'illustre schiera di artisti italiani che hanno già lasciato un segno indelebile sulla Walk of Fame, tra cui icone come Anna Magnani, Sophia Loren, Luciano Pavarotti, Ennio Morricone e Andrea Bocelli. La sua presenza su Hollywood Boulevard sottolinea il valore universale della sua arte e il suo ruolo di ambasciatore della cultura italiana nel mondo, portando la disciplina, l'eleganza e la popolarità della danza a un pubblico internazionale.

Le altre personalità premiate nella classe 2027

La “classe 2027” della Walk of Fame accoglierà, oltre a Bolle, numerosi altri talenti di fama mondiale. Nella stessa categoria Live Theatre/Live Performance, saranno premiati anche Jo Koy e Nicole Scherzinger. Il settore cinematografico vedrà l'ingresso di nomi di spicco quali Idris Elba, Sam Elliott, Elle e Dakota Fanning, Kate Hudson, Delroy Lindo, Sam Rockwell, Ted Sarandos e il celebre duo Cheech & Chong. Per la televisione, la lista include personalità come Lisa Kudrow, Pedro Pascal, Adam Scott, Jeff Probst, Keke Palmer e Raven-Symoné. Il ricco parterre musicale annovera artisti del calibro di Karol G, David Guetta, Grandmaster Flash, Sia, Smashing Pumpkins, Linkin Park e Lil Wayne, a cui si aggiungono riconoscimenti postumi per Waylon Jennings e i Ramones.

Il mondo dello sport sarà rappresentato dal pilota Jimmie Johnson, mentre quello della radio da Lenard “Charlamagne tha God” McKelvey.

Roberto Bolle: l'étoile internazionale

Roberto Bolle è universalmente riconosciuto come uno dei ballerini più influenti e noti a livello internazionale. Nel corso della sua straordinaria carriera, ha calcato i palcoscenici dei principali teatri di tutto il mondo, contribuendo in modo significativo alla diffusione e alla valorizzazione della danza classica e contemporanea. La sua traiettoria artistica è costellata di numerosi premi e collaborazioni con compagnie di prestigio, che lo hanno consacrato come una figura di riferimento imprescindibile nel panorama artistico sia italiano che internazionale.